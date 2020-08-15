Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Рекорд за рекордом: +2 328 захворілих на COVID-19

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 715

 

Загальна статистика захворілих українців, яких протестували, перевалила позначку в 100 тисяч

В Україні зафіксовано 2328 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 22 серпня (станом на 9:00) в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало.


За добу зафіксовано 2328 нових випадків. Загалом проведено
1 400 726 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 657 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3553 випадки;
Волинська область — 5052 випадки;
Дніпропетровська область — 1932 випадки;
Донецька область — 1215 випадків;
Житомирська область — 2734 випадки;
Закарпатська область — 6885 випадків;
Запорізька область — 1287 випадків;
Івано-Франківська область — 7631 випадок;
Кіровоградська область — 756 випадків;
м. Київ — 11 507 випадків;
Київська область — 4881 випадок;
Львівська область — 12 965 випадків;
Луганська область — 232 випадки;
Миколаївська область — 938 випадків;
Одеська область — 5788 випадків;
Полтавська область — 636 випадків;
Рівненська область — 8383 випадки;
Сумська область — 1145 випадків;
Тернопільська область — 4507 випадків;
Харківська область — 7324 випадки;
Херсонська область — 332 випадки;
Хмельницька область — 1904 випадки;
Чернівецька область — 8713 випадків;
Черкаська область — 1248 випадків;
Чернігівська область — 1423 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 серпня 2020 року до Центру надійшло 2634 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 161 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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