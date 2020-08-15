Два сейви вивели «Кремінь» 2008 у володарі Кубку Австралії

У Черкасах завершився Кубок Австралії, масштабний всеукраїнський турнір з футболу серед гравців 2008 року народження. За нагороди змагались 20 команд.
Кременчук представили вихованці Антона й Олександра Диндікових "Кремінь" 2008 року народження. Наші хлопці у запеклій боротьбі завоювали золоті нагороди.
У фіналі зустрілись кременчуцький Кремінь і дніпровський ДВУФК.
В основний час команди не визначили переможця, а в серії пенальті голкіпер Кремня зробив два сейви, які подарували його команді кубок і золоті медалі.
Підсумкові місця
1. Кремінь (Кременчук)
2. ДВУФК (Дніпро)
3. Колос (Ковалівка)
4. Металіст 1925 2009 (Харків)
5. Юність (Чернігів)
6. ДЮСШ-1 (Хмельницький)
7. ДЮСШ-26 (Київ)
8. Ватітуне (Ватутіне)
9. Альпіна (Київ)
10. Зміна (Біла Церква)
11. Барса (Суми)
12. ДЮСШ-15 (Київ)
13. МСК Дніпро-КДЮСШ-1 (Черкаси)
14. Столиця (Київ)
15. Молодь (Полтава)
16. Восход (Київ)
17. Футбольна Родина (Черкаси)
18. Дніпро-80 (Черкаси)
19. ДЮСШ-2-Піонер (Кропивницький
20. Металіст 1925 (Харків)
Символічна збірна імені Рудольфа Козенкова
Кращий воротар – Тимур Мелешков (ДЮСШ-26)
Кращий захисник – Владислав Душкін (ДЮСШ-1)
Кращий півзахисник – Тимофій Приступа (Юність), Кокора Ілля (Колос), Струшко Максим (Кремінь)
Приз глядацьких симпатій – Назар Дудник (Ватутіне)
Кращий нападник – Владислав Колесник (Металіст 1925 2009)
Кращий гравець турніру – Максим Підлісний (ДВУФК)
Кращі гравці у своїх командах
Олександр Кочерга (Молодь)
Денис Нищук (МСК Дніпро-КДЮСШ-1)
Микита Фодєєв (ДЮСШ-15)
Артем Корж (Барса)
Ярослав Олійник (Зміна)
Богдан Резник (Альпіна)
Дзига Даніїл (ДЮСШ-2-Піонер)
Матвій Ільїн (Дніпро-80)
Тимофій Ляшевський (Футбольна Родина)