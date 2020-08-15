Два сейви вивели «Кремінь» 2008 у володарі Кубку Австралії

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 402

Вітаємо наших юних футболістів з перемогою на змаганнях

У Черкасах завершився Кубок Австралії, масштабний всеукраїнський турнір з футболу серед гравців 2008 року народження. За нагороди змагались 20 команд.

Кременчук представили вихованці Антона й Олександра Диндікових "Кремінь" 2008 року народження. Наші хлопці у запеклій боротьбі завоювали золоті нагороди.

У фіналі зустрілись кременчуцький Кремінь і дніпровський ДВУФК.









В основний час команди не визначили переможця, а в серії пенальті голкіпер Кремня зробив два сейви, які подарували його команді кубок і золоті медалі.

Підсумкові місця

1. Кремінь (Кременчук)

2. ДВУФК (Дніпро)

3. Колос (Ковалівка)

4. Металіст 1925 2009 (Харків)

5. Юність (Чернігів)

6. ДЮСШ-1 (Хмельницький)

7. ДЮСШ-26 (Київ)

8. Ватітуне (Ватутіне)

9. Альпіна (Київ)

10. Зміна (Біла Церква)

11. Барса (Суми)

12. ДЮСШ-15 (Київ)

13. МСК Дніпро-КДЮСШ-1 (Черкаси)

14. Столиця (Київ)

15. Молодь (Полтава)

16. Восход (Київ)

17. Футбольна Родина (Черкаси)

18. Дніпро-80 (Черкаси)

19. ДЮСШ-2-Піонер (Кропивницький

20. Металіст 1925 (Харків)

Символічна збірна імені Рудольфа Козенкова

Кращий воротар – Тимур Мелешков (ДЮСШ-26)

Кращий захисник – Владислав Душкін (ДЮСШ-1)

Кращий півзахисник – Тимофій Приступа (Юність), Кокора Ілля (Колос), Струшко Максим (Кремінь)

Приз глядацьких симпатій – Назар Дудник (Ватутіне)

Кращий нападник – Владислав Колесник (Металіст 1925 2009)

Кращий гравець турніру – Максим Підлісний (ДВУФК)

Кращі гравці у своїх командах

Олександр Кочерга (Молодь)

Денис Нищук (МСК Дніпро-КДЮСШ-1)

Микита Фодєєв (ДЮСШ-15)

Артем Корж (Барса)

Ярослав Олійник (Зміна)

Богдан Резник (Альпіна)

Дзига Даніїл (ДЮСШ-2-Піонер)

Матвій Ільїн (Дніпро-80)

Тимофій Ляшевський (Футбольна Родина)