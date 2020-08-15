Два будинки у Кременчуці відокремлять від централізованого опалення

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 1 445

Один із них - приватний, один - на Ревівці, яку поступово роблять автономною

Два будинки у Кременчуці відокремлять від централізованого опалення. Рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради на засіданні 21 серпня.



Один із будинків - за адресою Ю.Кондратюка, 10, на Ревівці. Свого часу міська рада ухвалила програму помірної децентралізації, яка передбачає відокремлення будинків, де витрати тепла перевищують нормативні, від централізованого теплопостачання. Ревівка - це той мікрорайон, де старі будинки з перевитратами тепла. Відтак при встановленні теплових лічильників в людей захмарні тарифи. Тому Ревівку вирішили зробити автономною: сесія ухвалила передбачити гроші на допомогу в придбанні газових котлів для людей.



Як розповів директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, поки що (до початку наступного опалювального сезону) відокремити повністю вдається один будинок із 12, що на Ревівці. Там повністю переобладнане опалення.





Ще один будинок - приватний, на вулиці Першотравневій, 16.





- Це одноповерховий приватний будинок, який з радянських часів чомусь був підключений до централізованого опалення. Цей рудимент ми усунули, - каже Іван Москалик.



Зазначимо, що відключитися від централізованого опалення непросто — відповідно до Порядку, затвердженого КМУ, дозвіл має надати виконком після розгляду спеціальної комісією. При цьому враховуються технічні можливості мереж (тепло-, електро, газо-, водопостачання); схема теплопостачання для встановлення індивідуального опалення.