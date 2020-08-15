6 тракторів згоріло за раз на Полтавщині

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Травмованих та загиблих внаслідок події немає

Сьогодні, 22 серпня о 02:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у тракторах, що належать ТОВ АФ «Добробут» у с. Бреусівка Козельщинського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.







Рятувальники локалізували пожежу о 03:15, ліквідували о 04:35. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Врятовано від знищення полум’ям 3 трактори «John Deere».



Вогнем знищено 4 трактори «FENDT», 2 трактори «CASE» та 5 причіпних агрегатів різного призначення.



Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.



