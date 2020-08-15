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6 тракторів згоріло за раз на Полтавщині

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 729

 

Травмованих та загиблих внаслідок події немає

Сьогодні, 22 серпня о 02:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у тракторах, що належать ТОВ АФ «Добробут» у с. Бреусівка Козельщинського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.


 


Рятувальники локалізували пожежу о 03:15, ліквідували о 04:35. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Врятовано від знищення полум’ям 3 трактори «John Deere».


Вогнем знищено 4 трактори «FENDT», 2 трактори «CASE» та 5 причіпних агрегатів різного призначення.


Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Пожежа трактор
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