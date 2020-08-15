КП «Теплоенерго» планує у 2021 році ремонт теплотраси на Раківці

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 338 Коментарів: 2

Захід планується в рамках інвестпрограми; загальний обсяг заходів у рамках інвестиційної програми на наступний рік — 10,67 млн грн

Комунальне підприємство «Теплоенерго» розробило інвестиційну програму на 2021 рік (з 1.10.20 по 30.09.21 рік), її має затвердити виконком. До інвестпрограми ввійшли придбання обладнання: тракторного причепа, апарату для зварювання пластикових труб (закупівля уже проведена), компресорного агрегату, насосного обладнання, електролічильників та іншого.



Найбільш коштовний захід — ремонт пів кілометра теплотраси на Раківці, очікувана вартість — 4,47 млн грн. Це ділянка, на якій було багато поривів.



Загальний обсяг заходів у рамках інвестиційної програми на наступний рік — 10,67 млн грн. Такий самий обсяг планувався і на 2020 рік, але через недоотримання коштів на інвестпрограму від платежів населення її скоротили до 4,47 млн грн.