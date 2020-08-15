«Вирішив приєднатися до команди «Довіри», адже бачу і потенціал, і реальні справи», - Сергій Соломаха

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Про це йдеться у заяві Сергія Соломахи з цього приводу.





«Я вирішив приєднатися до команди політичної партії «Довіра», адже бачу потенціал професіоналів та реальні справи. Для мене як для миргородського міського голови ключовим є те, що «Довіра» - це команда, яка почала свою роботу саме в Полтавській області», - зазначає Сергій Соломаха.





З його слів, те, що «Довіра» базується саме на принципах розвитку Полтавської області і створена місцевими лідерами, мало для нього визначальний фактор. «Місцеве самоврядування повинно бути незалежним, а ініціатива має належати громадам – в цьому і полягає ідея децентралізації», - підкреслив нинішній мер Миргорода.





Він також акцентував увагу на тому, що цієї осені місто Миргород стане центром об’єднаної територіальної громади, приєднає до себе 11 сільських рад та буде ще більш потужною адміністративно-територіальною одиницею на карті України.





«За останній десяток років із провінційного містечка Миргород перетворився на яскраве, передове європейське місто, де комфортно жити і відпочивати. Пишаємося тим, що цього року Миргород вкотре очолив рейтинг найкращих громад України за результатами Регіонального центру економічних досліджень і підтримки бізнесу. Це висока оцінка нашої роботи на благо громади, яка триватиме і надалі», - переконаний Сергій Соломаха.





Він також додав, що створення партії «Довіра» ініціював депутат Верховної ради, голова однойменної депутатської групи Олег Кулініч.





«Олег Іванович своїми добрими справами неодноразово доводив свою відданість Полтавщині та Миргородщині. Тут варто згадати низку ремонтів доріг Миргородського краю, реконструкції закладів освіти, забезпечення необхідним обладнанням медичних закладів, залучення коштів на стадіон «Старт», підтримку молоді. І це лише основні напрямки діяльності Олега Івановича, насправді за ці роки зроблено набагато більше», - резюмував міський голова Миргорода.





Сергій Соломаха планує продовжити процес благоустрою міста, зробити його ще красивішим та затишнішим для містян та гостей.





«Реальні справи, а не пусті обіцянки – ось моє кредо. Я переконаний, що із такою потужною командою «Довіри» та вашою підтримкою ми зможемо досягнути мети», - заявив нинішній миргородський міський голова.



