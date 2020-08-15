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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Якщо дитина захворіє на COVID-19, уся школа або садок піде на дистанційне навчання на 2 тижні

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 107 Коментарів: 1

 

Як потрібно діяти працівникам, якщо у навчальному закладі виявлять дитину з ознаками COVID-19

Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації оприлюднив регламент, як потрібно діяти працівникам, якщо у навчальному закладі виявлять дитину з ознаками COVID-19.


1. Вчитель/вихователь інформує керівника та медичного працівника навчального закладу.


2. Медичний працівник відводить дитину до ізолятора та, у разі потреби, викликає швидку медичну допомогу.


3. Черговий адміністратор закладу повідомляє батьків та орган управління освітою про виявлення дитини з ознаками хвороби; обмежує вхід до приміщень, де перебувала дитина з ознаками хвороби.


4. Орган управління освітою інформує медичну установу, департамент освіти і науки облдержадміністрації, головне управління держпродспоживслужби в Полтавській області.


5. Вчитель/вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби.


6. Батьки забирають дітей групи/класу, де було виявлено дитину з ознаками хвороби, для самоізоляції до отримання результатів лабораторних досліджень.


7. Медичний працівник повідомляє заступника з господарської частини про приміщення, де необхідно провести дезінфекцію.


8. Технічний працівник проводить дезінфекцію приміщення.


9. Якщо тест не підтверджує COVID-19 – діти повертаються на навчання. Якщо тест підтверджує COVID-19 – діти всього закладу освіти переходять на 2-тижневе дистанційне навчання.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: censor.net.ua
Теги: школы садики карантин коронавірус коронавирус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

304
canek:
Сьогодні, 14:12

Это начнется...


3 0

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