Якщо дитина захворіє на COVID-19, уся школа або садок піде на дистанційне навчання на 2 тижні

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 107 Коментарів: 1

Як потрібно діяти працівникам, якщо у навчальному закладі виявлять дитину з ознаками COVID-19

Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації оприлюднив регламент, як потрібно діяти працівникам, якщо у навчальному закладі виявлять дитину з ознаками COVID-19.





1. Вчитель/вихователь інформує керівника та медичного працівника навчального закладу.





2. Медичний працівник відводить дитину до ізолятора та, у разі потреби, викликає швидку медичну допомогу.





3. Черговий адміністратор закладу повідомляє батьків та орган управління освітою про виявлення дитини з ознаками хвороби; обмежує вхід до приміщень, де перебувала дитина з ознаками хвороби.





4. Орган управління освітою інформує медичну установу, департамент освіти і науки облдержадміністрації, головне управління держпродспоживслужби в Полтавській області.





5. Вчитель/вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби.





6. Батьки забирають дітей групи/класу, де було виявлено дитину з ознаками хвороби, для самоізоляції до отримання результатів лабораторних досліджень.





7. Медичний працівник повідомляє заступника з господарської частини про приміщення, де необхідно провести дезінфекцію.





8. Технічний працівник проводить дезінфекцію приміщення.





9. Якщо тест не підтверджує COVID-19 – діти повертаються на навчання. Якщо тест підтверджує COVID-19 – діти всього закладу освіти переходять на 2-тижневе дистанційне навчання.