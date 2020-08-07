Молода кременчужанка потребує допомоги у боротьбі з лімфомою

24-річна кременчужанка Юлія Тимченко бореться зі злоякісною лімфомою. У дівчини під горлом виникла пухлина, і вона пройшла обстеження у Кременчуці, Полтаві та Києві. На жаль, пухлина виявилася злоякісною й дівчину прооперували. Зараз кременчужанка проходить курс хіміотерапії. Загалом Юлії необхідно пройти 6 курсів хіміотерапії. Вартість одного курсу 20 тисяч гривень.
Мати Юлії - медична сестра, працює в сільській амбулаторії. У родини немає коштів на лікування. Вони просять допомогти фінансово, адже заробітна плата у медсестри маленька.
Зауважимо, що кременчужани власними силами мобілізувалися. Як повідомила на своїй сторінці в фейсбуці кременчужанка Тетяна Воробйова, за день для родини вдалося зібрати близько 12 000 грн.