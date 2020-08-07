Молода кременчужанка потребує допомоги у боротьбі з лімфомою

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 481

24-річна кременчужанка Юлія Тимченко бореться зі злоякісною лімфомою. У дівчини під горлом виникла пухлина, і вона пройшла обстеження у Кременчуці, Полтаві та Києві. На жаль, пухлина виявилася злоякісною й дівчину прооперували. Зараз кременчужанка проходить курс хіміотерапії. Загалом Юлії необхідно пройти 6 курсів хіміотерапії. Вартість одного курсу 20 тисяч гривень.





Мати Юлії - медична сестра, працює в сільській амбулаторії. У родини немає коштів на лікування. Вони просять допомогти фінансово, адже заробітна плата у медсестри маленька.





Допомогу можна перерахувати на картку Приватбанка 4149 4991 0351 3030 (мама Тимченко Тетяна Вікторівна).









Зауважимо, що кременчужани власними силами мобілізувалися. Як повідомила на своїй сторінці в фейсбуці кременчужанка Тетяна Воробйова, за день для родини вдалося зібрати близько 12 000 грн.





- Юля та її батьки дуже вдячні за допомогу, загальними зусиллями вдалося за вчора зібрати майже 12000 гривень! Попереду ще довге та дороговартісне лікування, тож планується низка заходів для підтримки, долучайтеся, анонси будуть трохи пізніше. Дякуємо всім, хто долучився і буде долучатися, за репост, допомогу та підтримку! насправді, суми різні, але кожна гривня важлива! Не соромтеся перекинути навіть десять гривень. Разом ми дамо надію на порятунок найбільшої цінності - життя! - поділилася дівчина.