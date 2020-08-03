Кременчуцькі гімнастки виступили у Полтаві та вибороли путівку на чемпіонат України

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1 серпня у Полтаві відбулися змагання гімнасток 2008 р.н., які виступають за програмою 1 спортивного розряду.





У такий важкий час організатори змогли забезпечити безпеку дітей на змаганнях, дотримуючись правил карантину.



Дівчата виконували 2 види індивідуальної програми - скакалка та булави.





У запеклій боротьбі розподіл місць склався таким чином:

1 місце Гетало Юлія 23,45 тренер Лягаєва Н.А.

2 місце Почепська Карина 21,95 тренер Марченко Л.В.

3 місце Юріна Надія 21,8 балів тренер Круглікова Н.Л.

4 місце Айдаєва Уляна 19,65 балів тренер Круглікова Н.Л.

5 місце Адаменко Юлія 19,35 балів тренер Марченко Л.В.

6 місце Щербак Катерина 18,7 балів тренер Марченко Л.В.

7 місце Чопівська Стефанія 18,1 балів тренер Лягаєва Н.А.

8 місце Готова Вікторія 17,4 бали тренер Марченко Л.В.

9 місце Пащенко Надія 17.0 балів тренер Круглікова Н.Л.

10 місце Петрова Анна 15,0 балів тренер Марченко Л.В.

11 місце Волкова Марія 12,95 тренер Круглікова Н Л.



Ці змагання стали відбірковими для участі у командному чемпіонаті України з художньої гімнастики (дорослі, юніори). Отже, збірну команду досвідчених гімнасток Полтавської області, відбір у яких пройшов раніше, доповнять Гетало Юлія та Почепська Карина.





Вітаємо, дівчат та тренерів! Щасливої вдачі на виступах у Києві за честь Полтавщини.