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ЮНІСЕФ закликає Уряд повернути «пакунки малюка»

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 478

Відповідно до даних організації, абсолютна більшість батьків підтримують цю ініціативу

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виступив із заявою до Уряду України про збереження ініціативи «пакунок малюка», яку останнім рішенням Кабміну замінюють на грошову виплату.


У Кременчуці роздали останні «пакунки малюка»


- «Пакунок малюка» поєднує у собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування. Тож, окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства та допомагає знизити напругу у підготовці до новонародженого.


Протягом двох років ЮНІСЕФ систематично збирав відгуки батьків на програму. Міністерство соціальної політики дослухалось до побажання сімей та покращувало наповнення пакунку малюка. За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 раза. І якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді, - говорять в організації.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пакунок малюка
компанія «Інтера Люкс»

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