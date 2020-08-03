ЮНІСЕФ закликає Уряд повернути «пакунки малюка»

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виступив із заявою до Уряду України про збереження ініціативи «пакунок малюка», яку останнім рішенням Кабміну замінюють на грошову виплату.

- «Пакунок малюка» поєднує у собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування. Тож, окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства та допомагає знизити напругу у підготовці до новонародженого.





Протягом двох років ЮНІСЕФ систематично збирав відгуки батьків на програму. Міністерство соціальної політики дослухалось до побажання сімей та покращувало наповнення пакунку малюка. За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 раза. І якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді, - говорять в організації.