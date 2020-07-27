В Україні за добу зафіксували 1090 випадків COVID-19, на Полтавщині – 9

За вказаний період від цієї хвороби померло 20 людей
В Україні за останню добу зафіксували 1090 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, на Полтавщині – 9. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 31 липня в Україні на COVID-19 захворіли 69 884 українці, з цієї кількості 1693 летальні випадки, 38 752 пацієнти одужало (за добу – 598 людей). Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2736 випадків;
- Волинська область — 3783 випадки;
- Дніпропетровська область — 1402 випадки;
- Донецька область — 881 випадок;
- Житомирська область — 1850 випадків;
- Закарпатська область — 5146 випадків;
- Запорізька область — 790 випадків;
- Івано-Франківська область — 4557 випадків;
- Кіровоградська область — 703 випадки;
- м. Київ — 8241 випадок;
- Київська область — 3716 випадків;
- Львівська область — 9526 випадків;
- Луганська область — 126 випадків;
- Миколаївська область — 590 випадків;
- Одеська область — 3214 випадків;
- Полтавська область — 440 випадків;
- Рівненська область — 6024 випадки;
- Сумська область — 485 випадків;
- Тернопільська область — 2976 випадків;
- Харківська область — 3711 випадків;
- Херсонська область — 227 випадків;
- Хмельницька область — 1138 випадків;
- Чернівецька область — 5875 випадків;
- Черкаська область — 924 випадки;
- Чернігівська область — 823 випадки.
Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу в нашій області коронавірус виявили:
- у Полтаві – 5 випадків;
- на Кобеляччині та Лохвиччині – по 2 нові випадки.
Одужали вже 329 жителів Полтавської області, продовжують лікування 96 людей.