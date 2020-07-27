В Україні за добу зафіксували 1090 випадків COVID-19, на Полтавщині – 9

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За вказаний період від цієї хвороби померло 20 людей

В Україні за останню добу зафіксували 1090 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, на Полтавщині – 9. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 31 липня в Україні на COVID-19 захворіли 69 884 українці, з цієї кількості 1693 летальні випадки, 38 752 пацієнти одужало (за добу – 598 людей). Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2736 випадків;

Волинська область — 3783 випадки;

Дніпропетровська область — 1402 випадки;

Донецька область — 881 випадок;

Житомирська область — 1850 випадків;

Закарпатська область — 5146 випадків;

Запорізька область — 790 випадків;

Івано-Франківська область — 4557 випадків;

Кіровоградська область — 703 випадки;

м. Київ — 8241 випадок;

Київська область — 3716 випадків;

Львівська область — 9526 випадків;

Луганська область — 126 випадків;

Миколаївська область — 590 випадків;

Одеська область — 3214 випадків;

Полтавська область — 440 випадків;

Рівненська область — 6024 випадки;

Сумська область — 485 випадків;

Тернопільська область — 2976 випадків;

Харківська область — 3711 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Хмельницька область — 1138 випадків;

Чернівецька область — 5875 випадків;

Черкаська область — 924 випадки;

Чернігівська область — 823 випадки.

Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу в нашій області коронавірус виявили:

у Полтаві – 5 випадків;

на Кобеляччині та Лохвиччині – по 2 нові випадки.

Одужали вже 329 жителів Полтавської області, продовжують лікування 96 людей.