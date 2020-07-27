Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 1090 випадків COVID-19, на Полтавщині – 9

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 131

 

За вказаний період від цієї хвороби померло 20 людей

В Україні за останню добу зафіксували 1090 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, на Полтавщині – 9. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 31 липня в Україні на COVID-19 захворіли 69 884 українці, з цієї кількості 1693 летальні випадки, 38 752 пацієнти одужало (за добу – 598 людей). Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2736 випадків;
  • Волинська область — 3783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1402 випадки;
  • Донецька область — 881 випадок;
  • Житомирська область — 1850 випадків;
  • Закарпатська область — 5146 випадків;
  • Запорізька область — 790 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4557 випадків;
  • Кіровоградська область — 703 випадки;
  • м. Київ — 8241 випадок;
  • Київська область — 3716 випадків;
  • Львівська область — 9526 випадків;
  • Луганська область — 126 випадків;
  • Миколаївська область — 590 випадків;
  • Одеська область — 3214 випадків;
  • Полтавська область — 440 випадків;
  • Рівненська область — 6024 випадки;
  • Сумська область — 485 випадків;
  • Тернопільська область — 2976 випадків;
  • Харківська область — 3711 випадків;
  • Херсонська область — 227 випадків;
  • Хмельницька область — 1138 випадків;
  • Чернівецька область — 5875 випадків;
  • Черкаська область — 924 випадки;
  • Чернігівська область — 823 випадки.

Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу в нашій області коронавірус виявили:

  • у Полтаві – 5 випадків;
  • на Кобеляччині та Лохвиччині – по 2 нові випадки.

Одужали вже 329 жителів Полтавської області, продовжують лікування 96 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика Полтавщина
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