Як у Кременчуці ловили водіїв, які не пропускали «швидку»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 528 Коментарів: 4

Вчора, 30 липня, у Кременчуці відбувся профілактичний захід «Увага! Спецсигнал!». Правоохороні та медики перевірили чи пропускають водії на дорозі оперативні та спеціальні транспортні засоби, які виконують невідкладні завдання.





- Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту, адже втрачений час може коштувати комусь життя. Наголошуємо водіїв пам’ятати про необхідність неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, уважно стежити за дорожньою ситуацією та миттєво звільняти шлях для спецтранспорту, - нагадують патрульні.



