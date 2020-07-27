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Як у Кременчуці ловили водіїв, які не пропускали «швидку»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 528 Коментарів: 4

Пройшов профілактичний захід «Увага! Спецсигнал!»

Вчора, 30 липня, у Кременчуці відбувся профілактичний захід «Увага! Спецсигнал!». Правоохороні та медики перевірили чи пропускають водії на дорозі оперативні та спеціальні транспортні засоби, які виконують невідкладні завдання.


- Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту, адже втрачений час може коштувати комусь життя. Наголошуємо водіїв пам’ятати про необхідність неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, уважно стежити за дорожньою ситуацією та миттєво звільняти шлях для спецтранспорту, - нагадують патрульні. 


1
Автор: Альона Душенко
Теги: поліція
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

875
shoni1970:
Сьогодні, 11:15

Это все хорошо, что тренируют водителей, но лучше выделять пару экипажей для регулировки движения перед заездом на Крюковский мост. Только третий день ремонта, а там армагедон.


2 0
245
Чувааак:
Сьогодні, 11:30

Цитата: shoni1970
лучше выделять пару экипажей для регулировки движения перед заездом на Крюковский мост
не знаю про шо йде мова. Зі сторони Крюкова стоять поліцейські, і почергово пропускають виїзджаючих на міст


1 0
137
verbki:
Сьогодні, 11:32

А сколько пешеходов оштрафовали ? 


1 1
306
cheh_a:
Сьогодні, 11:36

Цитата: verbki

А сколько пешеходов оштрафовали ? 

сколько не жалко


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