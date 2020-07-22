Світлофори не працюють на перехрестях від зуп.«Міський Сад» до зуп.«Міськводоканал» та на перехресті вул.Чкалова - вул.Європейська
24 липня зранку частина мешканців нвгірної частини Кременчука лишилась без світла і гарячої води.
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», о 8.26 виникло аварійне відключення на мережах електропостачання нагірної частини:
Светофоры не работают на перекрестках от ост. «Городской Сад» до ост. «Горводоканал» и на перекрестке ул.Чкалова - ул. ЕвропейскаяGepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Donnerstag, 23. Juli 2020
За повідомленням КП «Міськсвітло», о 8.26 у зв'язку з аварійним відключенням «Полтаваобленерго» не працюють світлофори на перехресті від зуп.«Міський Сад» до зуп.«Міськводоканал» та на перехресті вул.Чкалова - вул.Європейська.
За повідомленням КП «Теплоенерго», о 8.37 зупинено підкачувальний насос гарячого водопостачання квт. 134 в зв'язку з аварійним відключенням електропостачання в нагірній частині міста.
Відсутнє гаряче водопостачання за адресами:
Доповнено:
О 9.15 світлофори відновили роботу.
О 9.22 відновили гаряче водопостачання.