Через аварію у нагірній частині Кременчука немає світла, гарячої води і не працюють світлофори (відновили)

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Світлофори не працюють на перехрестях від зуп.«Міський Сад» до зуп.«Міськводоканал» та на перехресті вул.Чкалова - вул.Європейська

24 липня зранку частина мешканців нвгірної частини Кременчука лишилась без світла і гарячої води.





За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», о 8.26 виникло аварійне відключення на мережах електропостачання нагірної частини:

просп.Свободи;

вул.Європейська;

вул.Нагірна;

вул. Переяслівська;

Лашки.





Светофоры не работают на перекрестках от ост. «Городской Сад» до ост. «Горводоканал» и на перекрестке ул.Чкалова - ул. Европейская Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Donnerstag, 23. Juli 2020





За повідомленням КП «Міськсвітло», о 8.26 у зв'язку з аварійним відключенням «Полтаваобленерго» не працюють світлофори на перехресті від зуп.«Міський Сад» до зуп.«Міськводоканал» та на перехресті вул.Чкалова - вул.Європейська.





За повідомленням КП «Теплоенерго», о 8.37 зупинено підкачувальний насос гарячого водопостачання квт. 134 в зв'язку з аварійним відключенням електропостачання в нагірній частині міста.





Відсутнє гаряче водопостачання за адресами:

просп. Свободи 8-20;

вул.Переяслівська 40-55;

вул. Європейська 25-43, 64, 62;

вул.Нагірна 4, 6;

вул.Чкалова 1, 1Б.

Доповнено:





О 9.15 світлофори відновили роботу.



О 9.22 відновили гаряче водопостачання.