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Через аварію у нагірній частині Кременчука немає світла, гарячої води і не працюють світлофори (відновили)

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 1 445 Коментарів: 1

Світлофори не працюють на перехрестях від зуп.«Міський Сад» до зуп.«Міськводоканал» та на перехресті вул.Чкалова - вул.Європейська

24 липня зранку частина мешканців нвгірної частини Кременчука лишилась без світла і гарячої води. 


За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», о 8.26 виникло аварійне відключення на мережах електропостачання нагірної частини:

  • просп.Свободи;
  • вул.Європейська;
  • вул.Нагірна;
  • вул. Переяслівська;
  • Лашки.


Светофоры не работают на перекрестках от ост. «Городской Сад» до ост. «Горводоканал» и на перекрестке ул.Чкалова - ул. Европейская

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Donnerstag, 23. Juli 2020


За повідомленням КП «Міськсвітло», о 8.26 у зв'язку з аварійним відключенням «Полтаваобленерго» не працюють світлофори на перехресті від зуп.«Міський Сад» до зуп.«Міськводоканал» та на перехресті вул.Чкалова - вул.Європейська.




За повідомленням КП «Теплоенерго», о 8.37 зупинено підкачувальний насос гарячого водопостачання квт. 134 в зв'язку з аварійним відключенням електропостачання в нагірній частині міста.


Відсутнє гаряче водопостачання за адресами:

  • просп. Свободи 8-20;
  • вул.Переяслівська 40-55;
  • вул. Європейська 25-43, 64, 62;
  • вул.Нагірна 4, 6;
  • вул.Чкалова 1, 1Б.

Доповнено:


О 9.15 світлофори відновили роботу.


О 9.22 відновили гаряче водопостачання.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света отключение воды светофоры

Коментарі: 1

207
JJAbrams:
Сьогодні, 10:54

Там еще вчера была авария вечером, это они скорее всего доделывали


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