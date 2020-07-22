У центрі Кременчука на теплових мережах виявили більше 20 поривів

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 836

«Телоенерго» усуває виявлені під час гідравлічних випробувань дефекти теплових мереж, повідомляє пресслужба мерії.





Влітку цього року лише у центральній частині Кременчука на теплових мережах виявили більше 20 поривів. Наразі бригади комунального підприємства працюють на кількох найбільш проблемних ділянках, щоб вчасно забезпечити містян гарячою водою і теплом.









На вулиці Івана Мазепи працівники КП «Теплоенерго» замінюють аварійну ділянку трубопроводу центрального опалення діаметром 219 мм. загальною протяжністю близько 80 метрів. Зношені та діряві металеві труби замінюють на сучасні металопластикові.





Ремонтні роботи проводять і у кварталі № 112, що в районі ТРК «Галактика». Тут замінюють ділянку мережі центрального опалення діаметром 108 мм, довжиною 57 метрів. Більшість робіт комунальникам доводиться виконувати вручну, адже тут неможливо залучити техніку.





Ремонтують трубопроводи і на правобережжі Кременчука, зокрема, по вулиці Манагарова у тепловій камері проводять заміну арматури діаметром 300 мм.