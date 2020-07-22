Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.07.2020 12:00
Підтверджені:
Україна60995
Кременчук125
Хворі:
Україна26289
Кременчук5
Одужало:
Україна33172
Кременчук116
Померло:
Україна1534
Кременчук4
Кременчук

Черепах міняють на черепах: під Кременчуком змінять дорожні знаки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 235 Коментарів: 1

 

Про це інформує Агентство місцевих доріг Полтавської області

Тема про незвичні дорожні знаки із зображенням черепах має своє продовження. Про це Агентство місцевих доріг Полтавської області. 


Місяць тому на дорозі Кременчук – Горішні Плавні були встановлені знаки, які мали попереджати водіїв про міграцію черепах на двох ділянка цієї траси. Їх виготовили місцеві активісти.


Олені замість черепах: під Кременчуком замінять дорожні знаки
Дорожні знаки з черепашками з'являться на трасі Кременчук - Горішні Плавні


- Нещодавно ми отримали припис від Нацполіції з вимогою замінити неформатні знаки на інші – у відповідності до ДСТУ.
Звичайно, ми виконаємо цей припис та замінимо знаки. Разом з тим, дійшли згоди і з поліцією, і з активістами поставити поруч ось такі білборди. Це буде логічним та максимально швидким вирішенням проблеми, оскільки з офіційного переліку знаків про небезпеку появи на дорозі диких тварин попереджає знак із зображенням оленя. Борди за власні кошти надрукують місцеві мешканці, встановлювати їх ми також будемо за власні кошти – співробітників Агентства, необхідну суму вже зібрано. Сподіваємося, що таким чином допоможемо зберегти локальну популяцію цих беззахисних представників фауни Полтавщини. Та все ж таки маємо надію, що до централізованого вирішення цього питання долучаться фахівці-екологи та відповідні органи, - йдеться у повідомленні.
0
Автор: Альона Душенко
Теги:

Коментарі: 1

219
Чувааак:
Сьогодні, 14:13

Встановити їх - цього мало. А як же договори на землю, на якій буде цей гілборд? А проект, а податки?

Здує вітром цю "черепаху" на чийсь автомобіль, або, не дай Бог, пішохода, і шукай потім кінці хто і по якому праву його поставили, щоб отримати відшкодування


1 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх