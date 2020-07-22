Черепах міняють на черепах: під Кременчуком змінять дорожні знаки

Про це інформує Агентство місцевих доріг Полтавської області
Тема про незвичні дорожні знаки із зображенням черепах має своє продовження. Про це Агентство місцевих доріг Полтавської області.
Місяць тому на дорозі Кременчук – Горішні Плавні були встановлені знаки, які мали попереджати водіїв про міграцію черепах на двох ділянка цієї траси. Їх виготовили місцеві активісти.
- Нещодавно ми отримали припис від Нацполіції з вимогою замінити неформатні знаки на інші – у відповідності до ДСТУ.
Звичайно, ми виконаємо цей припис та замінимо знаки. Разом з тим, дійшли згоди і з поліцією, і з активістами поставити поруч ось такі білборди. Це буде логічним та максимально швидким вирішенням проблеми, оскільки з офіційного переліку знаків про небезпеку появи на дорозі диких тварин попереджає знак із зображенням оленя. Борди за власні кошти надрукують місцеві мешканці, встановлювати їх ми також будемо за власні кошти – співробітників Агентства, необхідну суму вже зібрано. Сподіваємося, що таким чином допоможемо зберегти локальну популяцію цих беззахисних представників фауни Полтавщини. Та все ж таки маємо надію, що до централізованого вирішення цього питання долучаться фахівці-екологи та відповідні органи, - йдеться у повідомленні.