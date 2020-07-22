Черепах міняють на черепах: під Кременчуком змінять дорожні знаки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 235 Коментарів: 1

Тема про незвичні дорожні знаки із зображенням черепах має своє продовження. Про це Агентство місцевих доріг Полтавської області.





Місяць тому на дорозі Кременчук – Горішні Плавні були встановлені знаки, які мали попереджати водіїв про міграцію черепах на двох ділянка цієї траси. Їх виготовили місцеві активісти.







