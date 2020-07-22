Как на Полтавщине асфальтируют новый мост через Ворсклу

В Полтавской области дорожники начали асфальтировать новый мост через Ворсклу на обходе Кобеляк. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.
Работы выполняются в рамках реконструкции автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка.
Асфальтування мосту через р.Ворскла
Розпочато асфальтування мосту через р.Ворскла на обході м.Кобеляки. Роботи виконуються в рамках реконструкції автомобільної дороги Н-31 #Дніпро_Решетилівка. Підрядна організація проводить роботи по правому проїзду. За декілька днів процес буде завершено по обох проїздах. На об'єкті працює компанія Onur Group Ukraine.Gepostet von Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка am Dienstag, 21. Juli 2020