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Кременчук, Полтавщина

Как на Полтавщине асфальтируют новый мост через Ворсклу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 884

 

Мост построили «с нуля»

В Полтавской области дорожники начали асфальтировать новый мост через Ворсклу на обходе Кобеляк. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.


Работы выполняются в рамках реконструкции автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка.


«Подрядная организация проводит работы по правому проезду. Через несколько дней процесс будет завершен по обоим проездам. На объекте работает компания Onur Group Ukraine», - проинформировали в САД Полтавской области.


Асфальтування мосту через р.Ворскла

Розпочато асфальтування мосту через р.Ворскла на обході м.Кобеляки. Роботи виконуються в рамках реконструкції автомобільної дороги Н-31 #Дніпро_Решетилівка. Підрядна організація проводить роботи по правому проїзду. За декілька днів процес буде завершено по обох проїздах. На об'єкті працює компанія Onur Group Ukraine.

Gepostet von Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка am Dienstag, 21. Juli 2020

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт дорог ремонт моста Ворскла

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