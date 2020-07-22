Как на Полтавщине асфальтируют новый мост через Ворсклу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 884

В Полтавской области дорожники начали асфальтировать новый мост через Ворсклу на обходе Кобеляк. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.





Работы выполняются в рамках реконструкции автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка.





«Подрядная организация проводит работы по правому проезду. Через несколько дней процесс будет завершен по обоим проездам. На объекте работает компания Onur Group Ukraine», - проинформировали в САД Полтавской области.



