«Кремінь-АТО» у важкому протистоянні виборює перемогу

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Сьогодні, 19 липня, футболісти-ветерани російсько-української війни «Кремінь-АТО» на своєму полі прийняв «Дніпро АТО» з смт. Черкаське. Кременчужани завершили перше коло чемпіонату домашньою перемогою на стадіоні «Кремінь-Арена».









Матч розпочався традиційною хвилиною мовчання за полеглих побратимів.









Команда суперників ледь набрала гравців, щоб приїхати до нашого міста. Голкіпер перед матчем зізнався, що вперше стоятиме на воротах, забігаючи на перед зазначимо,що непогано відстояв для першого разу, також у складі команди був гравець без посвідчення УБД (учасника бойових дій).









Обидві команди активно розпочали гру з перших хвилин. Вже на перших хвилинах наші футболісти обвівши суперника пробили у поперечину. Атака «Кремінь-АТО» продовжилася й завершилася успіхом. На 9 хв матчу кременчужани відкрили рахунок, проте за дві хвилини суперник відновив паритет в матчі – 1:1.





Спека не ставала на заваді спортсменам, які не збавляли темп й обмінювалися гострими моментами та голами. Як тільки «Кремінь-АТО» забивав - одразу рахунок зрівнював «Дніпро АТО». Так після забитого голу кременчужани намагалися зірвати контратаку суперника й у підкаті гравець вибив м’яч. Суддя призначив одинадцятиметровий, який вправно виконали гості – 2:2. До свистка арбітра «Кремінь-АТО» забив гол й на перерву пішов за мінімальної переваги – 3:2.





Другий тайм був менш яскравий на голи. Команди обмінялися гами й підсумку рахунок на табло був 4:3. У «Кремінь-АТО» відзначилися Близнюк, Полюхович та дубль на рахунку Коробки.