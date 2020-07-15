Футболісти «Кременя» вирушили до моря, щоб розібратися з одеситами

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 314

Сьогодні, 19 липня, футболісти «Кременя» в Одесі зіграють з «Чорноморцем». Після відновлення чемпіонату кременчужани успішно виступають вдома, але ще жодного очка не привезли з виїзної гри. Чи вдасться здолати підопічним Сергія Свистуна негативну статистику – дізнаємося завтра.





Пряма трансляція





Суддівські призначення



Головний арбітр: Кривонос Микола (Київ)

Асистенти: Чос Максим (Київ), Дашко Олександр (Київська обл)

4-й арбітр: Петренко Євген (Одеса)

Спостерігач арбітраж УАФ: Коваленко Геннадій (Київ)



Дискваліфікація





У «Кременя» через дискваліфікацію матч з одеситами пропустить голкіпер Андрій Олійник та півзахисник Євген Мурашов. Не встигли відновитися після травми: Анатолій Клюс, Джаба Фхакадзе та Назар Моцик.





Турнірне становище



7 очок розділяють «Кремінь» та «Чорноморець». Одесити станом на сьогодні посідають 10 сходинку турнірної таблиці й мають 30 очок в своєму активі. Підопічні Сергія Свистуна разом з «Миколаєвом» мають 23 очки.





10 "Чорноморець" 24 8 6 10 29-33 30 11 "Прикарпаття" 24 7 3 14 34-41 24 12 "Миколаїв" 24 5 8 11 31-37 23 13 "Кремінь" 24 6 5 13 32-44 23



Американська компанія стала власником стадіону Чорноморець





Американська компанія ALLRISE CAPITAL INC стала власником одеського стадіону «Чорноморець». Як повідомляє фонд гарантування вкладів, договір купівлі-продажу був підписаний 16 липня.





Відзначимо, що стадіон був проданий з аукціону при цьому, фонду потрібна була 21 спроба, щоб продати споруду. Раніше також повідомлялося, що угода була під загрозою через арешт стадіону. Гроші, отримані від продажу стадіону, підуть на погашення вимог кредиторів Імексбанку і державі.



Наступний матч в чемпіонаті «Кремінь» зіграє вдома. 24 липня кременчужани на стадіоні «Кремінь-Арена» приймуть «Оболонь-Бровар». А вже 29 липня вдома зіграють з «Рухом».