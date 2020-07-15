Винесли вирок грабіжнику, який «обжився» на 297 кварталі чужим телефоном

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10 липня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у порушенні ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Грабіжник пішов на злочин, маючи не погашену судимість.





Пограбування сталося 5 березня цього року близько 23.30 на 297 кварталі. Біля будинку №4 чоловік побачив потерпілого, у якого «бананці» був телефон. Грабіжник ударив чоловіка в обличчя та заштовхав за магазин «Молоко», де ударив ще раз. Після цього забрав телефон «Neffos» вартістю 468,86 грн. З місця скоєння злочину зник, викраденим розпорядився на власний розсуд.





Свою вину у кримінальному правопорушенні визнав повністю.





Чоловіка визнали винним і призначили покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. Від реального терміну звільнили з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк на два роки.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.