Держава дасть Кременчуку 3,6 млн грн на медобладнання для боротьби з COVID-19

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Нещодавно Кабмін ухвалив розпорядження про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Гроші призначені на заходи соціально-економічного розвитку. Розпорядження передбачає конкретний перелік об'єктів, куди спрямовуються кошти.





Кременчуку виділяється 3 млн 611 тис грн на медичне обладнання для лікарень:





284,7 тис грн - придбання медичного обладнання (сканер периферійних кровоносних судин, кисневі концентратори – 2 од., електроенцефалограф) для КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня »;

- придбання медичного обладнання (сканер периферійних кровоносних судин, кисневі концентратори – 2 од., електроенцефалограф) для КНМП »; 2 млн 977,45 тис грн - придбання медичного обладнання (стіл операційний для кардіологічного центру; лампа операційна; підвісні консолі для операційної – 2 од.; підвісні консолі для післяопераційних палат інтенсивної терапії – 4 од.; ліжка мультифункціональні з протипролежневими матрацами – 6 од., автоматичний біохімічний аналізатор) для КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» ;

- придбання медичного обладнання (стіл операційний для кардіологічного центру; лампа операційна; підвісні консолі для операційної – 2 од.; підвісні консолі для післяопераційних палат інтенсивної терапії – 4 од.; ліжка мультифункціональні з протипролежневими матрацами – 6 од., автоматичний біохімічний аналізатор) для КНМП ; 349 тис грн - придбання медичного обладнання (мобільна рентгенівська система) для КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна».

Бюджет Кременчуцького району також отримає 1 млн 366,88 тис грн на придбання медичного обладнання для Центральної районної лікарні (апарат штучної вентиляції легень; концентратор кисню на 10 літрів; ендоскопічна ЛОР – стійка, модульний монітор пацієнта – 2 од.).



