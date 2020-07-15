Може бути новий спалах хвороби: лише третина малюків щеплені від кору

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 0

Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій

Станом на 1 червня лише 28,3% дітей річного віку отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК), повідомляє Центр громадського здоров’я України.









За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.





За 5 місяців 2019 вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей річного віку. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.









В МОЗ наголошують, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій.