Може бути новий спалах хвороби: лише третина малюків щеплені від кору

Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій
Станом на 1 червня лише 28,3% дітей річного віку отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК), повідомляє Центр громадського здоров’я України.
За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.
За 5 місяців 2019 вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей річного віку. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.