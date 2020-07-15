Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Може бути новий спалах хвороби: лише третина малюків щеплені від кору

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 0

 

Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій

Станом на 1 червня лише 28,3% дітей річного віку отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК), повідомляє Центр громадського здоров’я України.


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За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.


За 5 місяців 2019 вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей річного віку. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.


Планову вакцинацію дітей під час карантину ніхто не відміняв: для цього треба відвідати медзаклад


В МОЗ наголошують, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: корь прививки вакцинация
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