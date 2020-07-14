«Антикоронавірусний батальйон» перевірив маршрутки, які курсують з Кременчука

Вчора, 14 липня, «антикоронавірусний батальйон» здійснив чергову перевірку пасажирського транспорту Кременчуцького району на предмет дотримання протиепідемічних заходів. Перевірку здійснювали: Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації спільно з представниками Кременчуцької райдержадміністрації, Управління патрульної поліції у Полтавській області та Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області.
Транспорт перевірили на дотримання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19) у Кременчуцькому районі.
Перевірка відбулася у Кременчуці та Горішніх Плавня.
Особливу увагу робоча група приділяє дотриманню автомобільними перевізниками рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19), а саме:
Крім того, активно проводилася перевірка дотримання договірних умов, технічного стану транспортних засобів та їх комплектності, зокрема наявності аптечок і повірених вогнегасників. По факту перевірки працівниками поліції складені відповідні акти.