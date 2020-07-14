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Кременчук, Коронавірус / Карантин

«Антикоронавірусний батальйон» перевірив маршрутки, які курсують з Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 222

 

Перевірка відбулася у Кременчуці та Горішніх Плавнях

Вчора, 14 липня, «антикоронавірусний батальйон» здійснив чергову перевірку пасажирського транспорту Кременчуцького району на предмет дотримання протиепідемічних заходів. Перевірку здійснювали: Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації спільно з представниками Кременчуцької райдержадміністрації, Управління патрульної поліції у Полтавській області та Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області. 


Транспорт перевірили на дотримання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19) у Кременчуцькому районі.


Перевірка відбулася у Кременчуці та Горішніх Плавня.


 


Особливу увагу робоча група приділяє дотриманню автомобільними перевізниками рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19), а саме:

  • наявність та перевезення пасажирів в распіраторах або захисних масках;
  • наявність біля вхідних дверей транспортного засобу спиртовмісних антисептиків;
  • наявність в салоні транспортного засобу інформаційних матеріалів про необхідність використання засобів індивідуального захисту для користування автомобільним транспортом;
  • наявність у транспортному засобі інформаційних матеріалів для пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби (СOVID-19);
  • перевезення пасажирів в межах місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб, якщо інше не встановлено правилами карантину.

 


Крім того, активно проводилася перевірка дотримання договірних умов, технічного стану транспортних засобів та їх комплектності, зокрема наявності аптечок і повірених вогнегасників. По факту перевірки працівниками поліції складені відповідні акти.

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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