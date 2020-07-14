«Антикоронавірусний батальйон» перевірив маршрутки, які курсують з Кременчука

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Перевірка відбулася у Кременчуці та Горішніх Плавнях

Вчора, 14 липня, «антикоронавірусний батальйон» здійснив чергову перевірку пасажирського транспорту Кременчуцького району на предмет дотримання протиепідемічних заходів. Перевірку здійснювали: Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації спільно з представниками Кременчуцької райдержадміністрації, Управління патрульної поліції у Полтавській області та Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області.





Транспорт перевірили на дотримання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19) у Кременчуцькому районі.





Перевірка відбулася у Кременчуці та Горішніх Плавня.









Особливу увагу робоча група приділяє дотриманню автомобільними перевізниками рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19), а саме:

наявність та перевезення пасажирів в распіраторах або захисних масках;

наявність біля вхідних дверей транспортного засобу спиртовмісних антисептиків;

наявність в салоні транспортного засобу інформаційних матеріалів про необхідність використання засобів індивідуального захисту для користування автомобільним транспортом;

наявність у транспортному засобі інформаційних матеріалів для пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби (СOVID-19);

перевезення пасажирів в межах місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб, якщо інше не встановлено правилами карантину.





Крім того, активно проводилася перевірка дотримання договірних умов, технічного стану транспортних засобів та їх комплектності, зокрема наявності аптечок і повірених вогнегасників. По факту перевірки працівниками поліції складені відповідні акти.