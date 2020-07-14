У Горішніх Плавнях розбійники вимагали в чоловіка гроші та погрожували поліцейській

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Вранці 14 липня поліцейським стало відомо про розбійний напад у селі Дмитрівка Горішньоплавнівської міської ради. Повідомили про трьох невідомих, які увірвалися у будинок 56-річного чоловіка. Погрожуючи ножем і гранатою, вимагали у нього гроші, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Негайно за адресою прибула старший лейтенант поліції, яка обслуговує цю територію. На подвір’ї офіцерка побачила двох чоловіків, які виходили з будинку. Один із них узявся за ніж та почав погрожувати жінці. Після вимоги припинити незаконні дії зловмисник дістав гранату і пригрозив її підірвати.





На допомогу дільничній прийшли працівники групи реагування патрульної поліції, які також прибули на виклик. Поліцейські наздогнали «утікачів».









Хлопців 24 та 26 років затримали. З місця події вилучили ніж, гранату (ймовірно Ф-1) та інші речі, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.





Розслідування розпочали за двома статтями Кримінального кодексу України: розбій, поєднаний з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187), та погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 1 ст. 345). Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.





Поліція встановлює обставини розбійного нападу, а також інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.