Школа-інтернат ім.Піддубного запрошує приєднатися юних спортсменів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 391

Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М.Піддубного Полтавської обласної ради запрошує на навчання учнів 1-11 класів.





Юним спортсменам пропонують поглиблено оволодіти спеціалізацією в обраному виді спорту:

греко-римська боротьба

веслування на байдарках та каное

велоспорт

футбол

дзюдо

легка атлетика

бокс

Тут ви зможете досягати високих спортивних результатів та поповнити національні збірні команди. також поєднувати навчально-тренувальний процес із здобуттям відповідної освіти.





Учні забезпечуються місцями в гуртожитку та 4-х разовим харчуванням.





Якщо хочеш приєднатися - телефонуй - 098-052-25-54. Школа знаходиться за адресою: вул. 3-х Космонавтів, 2.