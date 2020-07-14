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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Школа-інтернат ім.Піддубного запрошує приєднатися юних спортсменів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 391

Учнів забезпечують харчуванням

Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М.Піддубного Полтавської обласної ради запрошує на навчання учнів 1-11 класів. 


Юним спортсменам пропонують поглиблено оволодіти спеціалізацією в обраному виді спорту:

  • греко-римська боротьба
  • веслування на байдарках та каное
  • велоспорт
  • футбол
  • дзюдо
  • легка атлетика
  • бокс

Тут ви зможете досягати високих спортивних результатів та поповнити національні збірні команди. також поєднувати навчально-тренувальний процес із здобуттям відповідної освіти. 


Учні забезпечуються місцями в гуртожитку та 4-х разовим харчуванням. 


Якщо хочеш приєднатися - телефонуй - 098-052-25-54. Школа знаходиться за адресою: вул. 3-х Космонавтів, 2. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт школа-інтернат ім Піддубного
компанія «Інтера Люкс»

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