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У Кременчуці 19 квартир відучора сидять без газу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 583

Виконання робіт заплановане на сьогодні

За повідомленням «Кременчукгаз», з 14 липня частина кременчужан сидить без газу:

  • о 16.00 у зв'язку з виявленим свищем на мережі газопостачання буд.№1 на вул.Перемоги, перекрито газ у 2-му під'їзді на 1-й та 4-й стояки: №21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40;
  • о 17.00 через падіння тиску на стояку газопостачання перекрито газ у буд.№17 на вул. Тараса Бульби, у 2-му під'їзді на 3-й стояк: №43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79.

Виконання робіт заплановано на 15 липня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение Кременчуггаз
компанія «Інтера Люкс»

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