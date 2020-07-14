У Кременчуці тролейбусно-велосипедний конфлікт закінчився травмою водійки

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 1 370 Коментарів: 2

Увечері 14 липня у кременчуцькому тролейбусі стався конфлікт. За інформацією очевидців, суперечка зав'язалася через велосипедиста. Нібито водійка тролейбуса відмовилася пускати велосипедиста до транспорту. Чоловік на велосипеді «в боргу не залишився» та почав знімати на зупинках штанги.





О 20.30 біля зупинки «проспект Полтавський» 51-річну водійку збив легковий автомобіль під час того, коли та приєднувала штанги до контактної мережі. Про це стало відомо з оперативної довідки пресслужби виконкому. Попередній діагноз: забій м'яких тканин лівого ліктя, забій грудної клітини зліва, під питанням закритий перелом 9, 10 ребер зліва.





Жінку оглянули медики без госпіталізації. У Кременчуцькому відділі поліції проінформували, що цю ситуацію перевіряють та встановлюють свідків.