В центрі Кременчука на частині вулиць обмежили рух

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За повідомленням «КремТЕЦ», в зв'язку з проведенням аварійних робіт на тепломережах центральної частини міста, обмежено рух транспорту по одній полосі руху: