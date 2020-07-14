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В центрі Кременчука на частині вулиць обмежили рух

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 502

ТЕЦ проводить відновлювальні роботи на тепломережах

За повідомленням «КремТЕЦ», в зв'язку з проведенням аварійних робіт на тепломережах центральної частини міста, обмежено рух транспорту по одній полосі руху:

  • по вул.1905-го року в районі буд.№21;
  • по вул.Шевченка, в районі будинку №56;
  • на розі вул. Шевченка - вул. Івана Мазепи.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ограничение движения
компанія «Інтера Люкс»

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