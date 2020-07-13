Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.07.2020 09:40
Підтверджені:
Україна54133
Кременчук121
Хворі:
Україна26232
Кременчук2
Одужало:
Україна26503
Кременчук115
Померло:
Україна1398
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили коронавірус у 612 людей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 466

 

Загалом хворіє вже більш як 54 тисячі осіб, одужало понад 26,5 тисяч людей

Станом на 13 липня в Україні 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Померло 1 398 осіб, 26 503 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 612 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.


Загалом проведено 803 657 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 385 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2122 випадки;
  • Волинська область — 3071 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1144 випадки;
  • Донецька область — 759 випадків;
  • Житомирська область — 1542 випадки;
  • Закарпатська область — 3988 випадків;
  • Запорізька область — 622 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3071 випадок;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • м. Київ — 6238 випадків;
  • Київська область — 3068 випадків;
  • Львівська область — 7107 випадків;
  • Луганська область — 93 випадки;
  • Миколаївська область — 482 випадки;
  • Одеська область — 2208 випадків;
  • Полтавська область — 334 випадки;
  • Рівненська область — 4697 випадків;
  • Сумська область — 341 випадок;
  • Тернопільська область — 2260 випадків;
  • Харківська область — 2677 випадків;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 908 випадків;
  • Чернівецька область — 5161 випадок;
  • Черкаська область — 754 випадки;
  • Чернігівська область — 608 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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