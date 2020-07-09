Видалення капітана та втрачена перемога «Кременя» у меншості

Команда Прикарпаття вперше за 8 місяців відсвятувала перемогу, а кременчужани на матч з Миколаєвом залишаться без Олійника
Футболісти «Кременя» у меншості поступаються «Прикарпаттю» з рахунком – 2:1.
«Прикарпаття» - «Кремінь» - 2:1
Голи: Семотюк 63, Пастух 82 – Сула 20 (н/п), Сула 22
Видалення: Олійник 50
«Прикарпаття»: Вульчин, Борисевич, Пастух, Француз, Сікач, Воробчак, Семотюк, Вацеба, Сондей, Дитко, Барчук. Запасні: Новак, Бочкур, Василів, Дербах, Геник, Януш, Кузьмин, Павлюк, Цюцюра, Шпирка, Хома. Головний тренер: Володимир Ковалюк
«Кремінь»: Олійник, Бичков, Курелєх, Головко, Дмитрієв, Литвяк, Моцик, Лобода, Мурашов, Козлов, Сула. Запасні: Закорський, Черниш, Пилипенко, Білоус, Кривенко, Янаков, Фхакадзе, Бафталовський. Головний тренер: Сергій Свистун
Арбітр - Євген Цибулько (Черкаська обл.)
Асистенти арбітра - Євген Гашков (Чернівці),
Михайло Юхименко (Луцьк)
Четвертий арбітр - Іван Салаш (Калуш)
Спостерігач арбітражу УАФ - Микола Даневич (Київ)
Після гри голкіпер кременчужан Андрій Олійник прокоментував момент із вилученням на початку другого тайму.
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Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома проти «Миколаєва». Матч відбудеться 15 липня о 18.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».