«Кремінь 2008» завоював «бронзові» нагороди турніру в Чернігові

З 6 до 8 липня у Чернігові відбувся відкритий турнір з футболу серед юнаків 2008 р.н. Вихованці тренера Антона Диндікова «Кремінь» 2008 р.н. завоював бронзові нагороди турніру.
Участь у турнірі взяли 6 команд: «Десна» (Чернігів), «Атлет» (Київ), ДЮСШ-26 (Київ), «Кремінь» (Кременчук), «Прем’єр-Нива» (Вінниця), «Десна-2007» (Чернігів).
Тренер «Кременя» Антон Диндіков зауважив, що це перший турнір для хлопців у форматі 11х11.
Для команди це перші тренування після тривалої паузи змушеної карантином. Хлопці за ці кілька місяців тренувалися онлайн через конференцію zoom, а з початку червня вийшли на поле разом. З середини червня команда безпосередньо готувалася до цього турніру.
У «Кременя» кращим став нападник.
За підсумками турніру перемогли юнаки з команди «Атлет», на другому місці – ДЮСШ-26, і бронзовий призер – «Кремінь».
Молоді футболісти отримали заряд позитивної енергії, кубки, медалі та подарунки від начальника Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ЧМР Андрія Дериземлі та спортивного директора ФК Десна Вадима Мельника.