Кременчуцький богатир Костянтин Мельнічук випробував свої сили серед професіоналів

У Києві 4 липня відбувся чемпіонат України зі стронгмену серед професіоналів. Кременчук на змаганнях представив наш місцевий богатир Костянтин Мельнічук. Костянтин змагався у ваговій категорії до 95 кг й розділив 8-9 місце.
Фото з найсильнішою людиною України 2016, 2017, 2018 та 2019 року Олексієм Новіковим
Змагальні вправи, які виконував Костянтин:
1. Супер йок (перенесення коромисла вагою 250/320). Костянтин взяв найбільше - 320 кг
2. Логліфт (підняття колоди надо головою 90/120 кг). Кременчужанин замовив 90 кг
3. Прогулянка фермера (пронести два чемодана 100 або 120 кг на 40 м). Оскільки у спортсмена була незначна травма ноги він обрав 100 м
4. Гантеля дамбл (55 або 75 кг на кількість повторень за 60 сек). Костянтин обрав 55 кг
5. Кантування покришки вагою 360 кг на 5 разів за 60 сек