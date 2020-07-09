Кременчуцький богатир Костянтин Мельнічук випробував свої сили серед професіоналів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 204

У Києві 4 липня відбувся чемпіонат України зі стронгмену серед професіоналів. Кременчук на змаганнях представив наш місцевий богатир Костянтин Мельнічук. Костянтин змагався у ваговій категорії до 95 кг й розділив 8-9 місце.









- Рівень конкуренції в порівнянні із минулорічними аматорським чемпіонатом дуже високий. Організація змагань була на найвищому рівні. Досвід, отриманий на чемпіонаті такого рівня - безцінний, - поділився з «Телеграфом» Костянтин. - Перевагу мали спортсмени із Києва та Львова, адже в них дуже хороша підготовча база із обладнанням саме для стронгмену. У нашому місті дуже мало обладнання для підготовки до змаганнь зі стронгмену. Щоб вигравати чемпіонати такого рівня до наступного року планую докупити обладнання якого не вистачає. Загальним результатом задоволений, планував увійти у десятку (ціль досягнув), але в окремих дисциплінах не вистачало досвіду.





Фото з найсильнішою людиною України 2016, 2017, 2018 та 2019 року Олексієм Новіковим





Змагальні вправи, які виконував Костянтин:

1. Супер йок (перенесення коромисла вагою 250/320). Костянтин взяв найбільше - 320 кг

2. Логліфт (підняття колоди надо головою 90/120 кг). Кременчужанин замовив 90 кг

3. Прогулянка фермера (пронести два чемодана 100 або 120 кг на 40 м). Оскільки у спортсмена була незначна травма ноги він обрав 100 м

4. Гантеля дамбл (55 або 75 кг на кількість повторень за 60 сек). Костянтин обрав 55 кг

5. Кантування покришки вагою 360 кг на 5 разів за 60 сек