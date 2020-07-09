Одна квартира для АТОвця з Кременчука й 5 для полтавців

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 458

На засіданні комісії розглянули питання з виплати грошової компенсації для отримання житла АТОвцям. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, віцемер Ольга Усанова завуважила, що відбулися зміни в нормативній базі, яка регламентує питання щодо забезпечення житлом певні пільгові категорії населення за рахунок коштів державного бюджету.





Відбулися зміни в частині опосередкованої вартості житла за 1 кв. метр. Враховуючи ці зміни, у Кременчуці відразу провели перерахунок грошової компенсації для пільговиків, які мають право на отримання грошової компенсації з державного бюджету для придбання житла. Після цього дана інформація була передана до Полтавської обласної державної адміністрації.





На сьогодні на обласному та міському обліках перебувають 9 внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання пільгового житла. Грошова потреба по ним складає 7,5 млн грн. Ця сума визначена з урахуванням перерахунку грошової компенсації у зв’язку з затвердженням нових показників опосередкованої вартості житла за 1 кв. метр. Станом на 9 липня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на ці цілі вона не надходила.





Також на обласній і міських пільгових чергах зареєстровано 5 осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав. На сьогодні з урахуванням перерахунку грошової компенсації у зв’язку з затвердженням нових показників опосередкованої вартості житла за 1 кв. метр, потреба складає 4,8 млн грн. Субвенція з державного бюджету такого розміру теж не надходила до міського бюджету.





Ще 23 учасника АТО/ООС, які мають інвалідність І та ІІ групи, та 1 член родини особи, яка померла внаслідок участі в АТО перебувають в міській та обласній пільгових чергах на придбання житла за кошти державного бюджету. По ним потреба грошової компенсації з урахуванням нової опосередкованої вартості житла за 1 кв. метр, складає 24 млн грн. До липня місяця для забезпечення цієї категорії громадян субвенція з державного бюджету не надходила.





Разом із тим, Ольга Усанова підкреслила, що 1 липня 2020 року Уряд України розподілив державну субвенцію на регіони, що має бути спрямована на виплату грошової компенсації для придбання житла особам, які мають інвалідність І та ІІ групи з числа учасників АТО/ООС та членам їх родин. Полтавщина цього разу отримує транш розміром 10 млн. 400 тис. грн.. Цих коштів попередньо має вистачити для придбання 9-10 квартир.





Полтаві - 5, а Кременчуку лише один





Під час селекторної наради, що 9 липня відбулася в Полтавській ОДА, повідомили про розподіл грошової компенсації місцевим управлінням соцзахисту регіону для забезпечення пільговим житлом осіб, які мають інвалідність І та ІІ групи з числа учасників АТО/ООС. Відповідно до цього розподілу Кременчуку виділено суму, за яку можна придбати лише 1 квартиру. В той же час Полтаві виділили компенсацію, якої вистачить, щоб забезпечити житлом 5 учасників АТО/ООС. Решта сума держсубвенції була спрямована в інші населені пункти регіону.





Під час спілкування з членами обласної комісії заступник міського Ольга Усанова підняла питання щодо прозорості черги пільговиків та алгоритму виділення коштів державної субвенції на місця, які спрямовувалися в якості грошової компенсації для придбання житла учасникам АТО/ООС. Вона відмітила, що наразі в обласній черзі на отримання пільгового житла перебуває 51 особа з інвалідністю І та ІІ групи з числа учасників АТО. Із загальної кількості 24 особи - це жителі Кременчука.





Кременчук отримує грошову компенсацію, суми якої вистачить, щоб вирішити квартирне питання лише 1 АТОвця з Кременчука. В той же час майже 50 % зареєстрованих у обласній черзі – це жителі нашого міста. Вичерпної відповіді на задані питання не надали. До керівництва області вкотре звернулися з проханням зробити регіональну чергу осіб, які мають законне право на отримання пільгового житла, прозорою.