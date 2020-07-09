Хочеш встановити газобалонне обладнання - звернись до кременчуцького ЦНАПу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 548

Для того, щоб встановити газобалонне обладнання необхідно звернутися до Кременчуцького ЦНАПу, щоб перереєструвати авто.





Після встановлення на автомобіль газового обладнання (ГБО) необхідна його перереєстрація. Важливо знати і пам’ятати про те, що:

перереєструвати автомобіль необхідно протягом 10 днів з дня встановлення такого обладнання,

власник авто може звернутися до Кременчуцького ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання (послуги 62-18, 62-19).



Для здійснення перереєстрації транспортного засобу необхідно надати:

паспорт громадянина України (ID-паспорт надається разом з довідкою про реєстрацію місця проживання (додаток 13); для іноземців – документ, який дає право на проживання в Україні (посвідка у формі картки надається разом з довідкою про реєстрацію місця проживання (додаток 13)

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання передачі авто (видає підприємство на якому встановлено ГБО);

свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством «ДержавтотрансНДІпроект» або Головним сервісним центром МВС на відповідний вид переобладнання;

сертифікат відповідності транспортного засобу, переобладнаного для роботи на газовому паливі, виданий органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів.

Для перереєстрації транспортного засобу, власником якого є юридична особа, уповноваженому представнику необхідно надати документи, що посвідчують особу, його повноваження та копію виписки з ЄДР.





Детальніше з послугами 62-18 «Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД після переобладнання ГБО з видачею свідоцтва про реєстрацію» та 62-19 «Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва після переобладнання ГБО з видачею свідоцтва про реєстрацію» можна ознайомитися на сайті ЦНАП за посиланням.



Для уточнення деталей замовлення послуг та для реєстрації в електрону чергу ЦНАП телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.