Хочеш встановити газобалонне обладнання - звернись до кременчуцького ЦНАПу

Щоб перереєструвати автомобіль необхідно подати пакет документів
Для того, щоб встановити газобалонне обладнання необхідно звернутися до Кременчуцького ЦНАПу, щоб перереєструвати авто.
Після встановлення на автомобіль газового обладнання (ГБО) необхідна його перереєстрація. Важливо знати і пам’ятати про те, що:
- перереєструвати автомобіль необхідно протягом 10 днів з дня встановлення такого обладнання,
- власник авто може звернутися до Кременчуцького ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання (послуги 62-18, 62-19).
Для здійснення перереєстрації транспортного засобу необхідно надати:
- паспорт громадянина України (ID-паспорт надається разом з довідкою про реєстрацію місця проживання (додаток 13); для іноземців – документ, який дає право на проживання в Україні (посвідка у формі картки надається разом з довідкою про реєстрацію місця проживання (додаток 13)
- довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- акт приймання передачі авто (видає підприємство на якому встановлено ГБО);
- свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством «ДержавтотрансНДІпроект» або Головним сервісним центром МВС на відповідний вид переобладнання;
- сертифікат відповідності транспортного засобу, переобладнаного для роботи на газовому паливі, виданий органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів.
Для перереєстрації транспортного засобу, власником якого є юридична особа, уповноваженому представнику необхідно надати документи, що посвідчують особу, його повноваження та копію виписки з ЄДР.
Детальніше з послугами 62-18 «Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД після переобладнання ГБО з видачею свідоцтва про реєстрацію» та 62-19 «Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва після переобладнання ГБО з видачею свідоцтва про реєстрацію» можна ознайомитися на сайті ЦНАП за посиланням.
Для уточнення деталей замовлення послуг та для реєстрації в електрону чергу ЦНАП телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.