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Кременчук, Культура, ТЪ представляет

В кінці дня: Магія дудельзака та барабанів Black Hat на фоні пейзажів Кременчука

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 190

 

Кліпи знімали в Кременчуці та Кременчуцькому районі

Гурт з Кременчука Black Hat зняв два відеокліпи на фоні пейзажів Кременчука та Кременчуцького району. Магія дудельзака (різновид волинки) від Наталії Огієнко та барабанів Олега Мокрого зачаровує. 


 


- Відео зняли у Кременчуці та Кременчуцькому районі: ліс у Сосновці, старий зруйнований міст біля села Щербаки на річці Псел і гранітна скеля «Реєстр» близько річного вокзалу у Кременчуці, - поділилася Наталія. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: музыка
компанія «Інтера Люкс»
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