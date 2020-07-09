В кінці дня: Магія дудельзака та барабанів Black Hat на фоні пейзажів Кременчука

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Кліпи знімали в Кременчуці та Кременчуцькому районі

Гурт з Кременчука Black Hat зняв два відеокліпи на фоні пейзажів Кременчука та Кременчуцького району. Магія дудельзака (різновид волинки) від Наталії Огієнко та барабанів Олега Мокрого зачаровує.









- Відео зняли у Кременчуці та Кременчуцькому районі: ліс у Сосновці, старий зруйнований міст біля села Щербаки на річці Псел і гранітна скеля «Реєстр» близько річного вокзалу у Кременчуці, - поділилася Наталія.



