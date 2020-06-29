Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна43628
Кременчук117
Хворі:
Україна23454
Кременчук6
Одужало:
Україна19027
Кременчук107
Померло:
Україна1147
Кременчук4
Кременчук, Культура, Топ-новость

З 2 липня у Кременчуці запрацюють кінотеатри: які фільми побачать кременчужани

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 814

 

Відповідно до рішення обласної комісії ТЕБ і НС, у нашому місті обмежать час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22.00

З 2 липня у Кременчуці дозволять роботу кінотеатрів за умови, що зали будуть наповнені глядачами не більше, ніж на 50%. Відповідне рішення ухвалили 30 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у мерії нашого міста, керуючись Постановою Кабміну від 26 червня 2020 року №522 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392».

 

Проте які саме фільми вийдуть у прокат уже в четвер, повідомив лише кінотеатр «Нафтохімік», афішу кременчужани можуть переглянути за посиланням ТУТ. А от на сайтах та сторінках у соціальних мережах Filmax та «Галактика Кіно» наразі немає ні переліку найближчих прем'єр, ні розкладу сеансів.

 

Лише в Інстаграмі кінотеатру Filmax з'явилося ось таке інформаційне повідомлення:


 

ТЪ намагався зателефонувати до кременчуцьких кінотеатрів Filmax та «Галактика Кіно», аби дізнатися, які фільми покажуть кременчужанам наближчими днями, проте їхні телефони вимкнені.

 

Також тут варто додати, що обласна комісія ТЕБ і НС, виходячи з епідемічної ситуації на Полтавщині, вирішила обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22.00.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vse.rv.ua
Теги: кинотеатр карантин фильмы кино афиша
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх