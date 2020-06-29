З 2 липня у Кременчуці запрацюють кінотеатри: які фільми побачать кременчужани

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 814

Відповідно до рішення обласної комісії ТЕБ і НС, у нашому місті обмежать час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22.00

З 2 липня у Кременчуці дозволять роботу кінотеатрів за умови, що зали будуть наповнені глядачами не більше, ніж на 50%. Відповідне рішення ухвалили 30 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у мерії нашого міста, керуючись Постановою Кабміну від 26 червня 2020 року №522 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392».

Проте які саме фільми вийдуть у прокат уже в четвер, повідомив лише кінотеатр «Нафтохімік», афішу кременчужани можуть переглянути за посиланням ТУТ. А от на сайтах та сторінках у соціальних мережах Filmax та «Галактика Кіно» наразі немає ні переліку найближчих прем'єр, ні розкладу сеансів.

Лише в Інстаграмі кінотеатру Filmax з'явилося ось таке інформаційне повідомлення:





ТЪ намагався зателефонувати до кременчуцьких кінотеатрів Filmax та «Галактика Кіно», аби дізнатися, які фільми покажуть кременчужанам наближчими днями, проте їхні телефони вимкнені.

Також тут варто додати, що обласна комісія ТЕБ і НС, виходячи з епідемічної ситуації на Полтавщині, вирішила обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22.00.