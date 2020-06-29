Патрульні гналися за нетверезим водієм з Полтави до Диканського району

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28 червня, близько 22.00, на «102» повідомили, що на вулиці Юрія Тимошенка у Полтаві водій автомобіля марки Volkswagen порушує правила дорожнього руху. За вказаною адресою поліцейські виявили авто ймовірного правопорушника. Керманич проігнорував вимогу патрульних зупинити машину, натомість пришвидшився та почав тікати, - повідомляє патрульна поліція Полтавської області.





Заблокувати мікроавтобус вдалося поблизу Диканського району. 18-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, проте від проходження огляду категорично відмовився в присутності свідків.





З’ясувалося, що хлопець раніше притягався до адміністративної відповідальності та був позбавлений права керування за водіння напідпитку. Інспектори склали на керманича адміністративний протокол за ч.2 ст.130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП, протокол за ч.1 ст.122-2 (невиконання вимоги про зупинку) КУпАП, постанову за ч.4 ст.126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП та постанову за ч.3 ст.121 (керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов) КУпАП.



