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Какой будет погода на три дня выходных в Кременчуге

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 748

 

Самым горячим днём уикенда станет воскресенье – до +31°С в тени, а понедельник принесёт грозовые дожди

На этой неделе (благодаря празднованию Дня Контитуции) у кременчужан есть возможность отдыхать на день больше. Правда, дополнительный выходной, понедельник, принесёт грозовые дожди. В целом уикенд в Кременчуге будет жарким.


 

По прогнозам Gismeteo, суббота и воскресенье, 27 и 28 июня, пройдут практически без осадков и с ясной погодой, а вот в понедельник, 29 июня, в первой половине дня ожидаются грозовые дожди. Воздух прогреется от +20°С до +31°С.


 

Ventusky также обещает сухую погоду в субботу и воскресенье, а в понедельник, 29 июня, грозу с утра. Кроме того, в понедельник возможен сильный ветер, до 20 км/час. Минимальные температурные показатели на уикенд составят +18°С, а максимальные «подпрыгнут» до +32°С.


 

Что касается Sinoptik, этот погодный портал извещает о мелком дожде в понедельник, 29 июня, но без гроз. Выходные в Кременчуге будут горячими и солнечными. Столбики термометров покажут от +18°С до +31°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dnevnik.bigmir.net
Теги: погода прогноз лето жара гроза дождь
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