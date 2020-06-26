Какой будет погода на три дня выходных в Кременчуге

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 748

На этой неделе (благодаря празднованию Дня Контитуции) у кременчужан есть возможность отдыхать на день больше. Правда, дополнительный выходной, понедельник, принесёт грозовые дожди. В целом уикенд в Кременчуге будет жарким.





По прогнозам Gismeteo, суббота и воскресенье, 27 и 28 июня, пройдут практически без осадков и с ясной погодой, а вот в понедельник, 29 июня, в первой половине дня ожидаются грозовые дожди. Воздух прогреется от +20°С до +31°С.





Ventusky также обещает сухую погоду в субботу и воскресенье, а в понедельник, 29 июня, грозу с утра. Кроме того, в понедельник возможен сильный ветер, до 20 км/час. Минимальные температурные показатели на уикенд составят +18°С, а максимальные «подпрыгнут» до +32°С.





Что касается Sinoptik, этот погодный портал извещает о мелком дожде в понедельник, 29 июня, но без гроз. Выходные в Кременчуге будут горячими и солнечными. Столбики термометров покажут от +18°С до +31°С.