В общежитии, где выявили COVID-19, протестировали всех жильцов

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В инфекционном отделении больницы «Кременчугской» с диагнозом COVID-19 находится женщина, недавно приехавшая к кременчугским родственникам. Живут родственники в общежитии.



26 июня, отвечая на вопросы журналистов, профильный вице-мэр Ольга Усанова рассказала, что по этому факту кременчугский Центр лабораторных исследований уже провел эпидрасследование, установлены контактные лица – в первую очередь обследованы соседи по этажу. Протестированы все жильцы общежития – их 14 человек. У всех – негативный результат на COVID-19.



Сотрудники Центра лабораторных исследований провели дезинфекцию помещений общежития.



Заболевшая женщина госпитализирована в больницу «Кременчугская». Родственники, с которыми она жила в одной комнате, помещены в изоляторы – в детский и во взрослый соответственно.



Кроме пациентки из общежития, в инфекционном отделении «Кременчугской» лежит ещё двое пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 (по состоянию на 26 июня). Ещё один пациент с бессимптомно протекающим COVID-19 лечится дома, под наблюдением семейного врача.



Ольга Усанова сообщила, что по состоянию на 26 июня, COVID-19 заболели 115 кременчужан. Четверо из них проходят лечение, четверо умерли, 107 выздоровели.



С начала эпидемии в Кременчуге проведено 1585 ПЦР-тестов и 1492 ИФА-тестирования. За прошедшие сутки сделано 12 ПЦР-тестов.



За прошедшие сутки к медикам с жалобами на ОРВИ обратились 8 взрослых кременчужан и 4 детей. У всех отобран биологический материал для ПЦР-тестов на COVID-19.