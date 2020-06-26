Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В общежитии, где выявили COVID-19, протестировали всех жильцов

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 329

 

Родственников заболевшей женщины поместили в изоляторы

В инфекционном отделении больницы «Кременчугской» с диагнозом COVID-19 находится женщина, недавно приехавшая к кременчугским родственникам. Живут родственники в общежитии.


26 июня, отвечая на вопросы журналистов, профильный вице-мэр Ольга Усанова рассказала, что по этому факту кременчугский Центр лабораторных исследований уже провел эпидрасследование, установлены контактные лица – в первую очередь обследованы соседи по этажу. Протестированы все жильцы общежития – их 14 человек. У всех – негативный результат на COVID-19.


Сотрудники Центра лабораторных исследований провели дезинфекцию помещений общежития.


Заболевшая женщина госпитализирована в больницу «Кременчугская». Родственники, с которыми она жила в одной комнате, помещены в изоляторы – в детский и во взрослый соответственно.


Кроме пациентки из общежития, в инфекционном отделении «Кременчугской» лежит ещё двое пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 (по состоянию на 26 июня). Ещё один пациент с бессимптомно протекающим COVID-19 лечится дома, под наблюдением семейного врача.


Ольга Усанова сообщила, что по состоянию на 26 июня, COVID-19 заболели 115 кременчужан. Четверо из них проходят лечение, четверо умерли, 107 выздоровели.


С начала эпидемии в Кременчуге проведено 1585 ПЦР-тестов и 1492 ИФА-тестирования. За прошедшие сутки сделано 12 ПЦР-тестов.


За прошедшие сутки к медикам с жалобами на ОРВИ обратились 8 взрослых кременчужан и 4 детей. У всех отобран биологический материал для ПЦР-тестов на COVID-19.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 эпидрасследование изолятор инфекционное отделение Covid-19 в общежитии Кременчуг ПЦР-тесты
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