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У Кременчуці мама і поліція розшукують 5-річного Тимура Мустафаоглу, якого забрав батько

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 994 Коментарів: 1

 

Батько – громадянин іншої держави – на зв'язок з родичами не виходить

Поліція Кременчука розшукує 5-річного Тимура Мустафаоглу. Про це інформує Нацполіція Полтавської області.


За повідомленням бабусі, яка звернулася до правоохоронців сьогодні, 26 червня, близько 13.30 хлопчик поїхав разом з батьком на авто Toyota Yaris (д.н.з. АА 5114 ХК) білого кольору. Тепер чоловік, який є громадянином іншої держави, на зв'язок не виходить.


 

На розшук дитини орієнтовані всі наряди поліції. Ювенальні інспектори збирають інформацію та реалізують план невідкладних дій.


Якщо ви маєте інформацію, що допоможе пришвидшити розшук зниклого хлопчика, повідомте її за номерами:

  • +380(98)-739-26-30 (чергова частина Кременчуцького відділу поліції);
  • або 102.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: розыск ребенок отец полиция автомобиль
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 320
inattentive:
Сьогодні, 15:59

Машину в полиции отследить могут. И при этом очень быстро могут. Марка и номер автомобиля известны , камеры в городах при вьездах и выездах стоят и определенное время хранится информация. Но почему то увы , полиция то ли ленится, то ли ждет все время "указов-прочуханок" сверху  . (я про сам автомобиль  . Сомневаюсь что тот его специально украл , вероятнее всего нанял.) А теперь минусуйте , но не все так уж плохо в полиции, просто нет быстрой "информационной логистики" и жесткого, честного начальства. (что то я перегнул)


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