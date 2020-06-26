У Кременчуці мама і поліція розшукують 5-річного Тимура Мустафаоглу, якого забрав батько

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 994 Коментарів: 1

Батько – громадянин іншої держави – на зв'язок з родичами не виходить

Поліція Кременчука розшукує 5-річного Тимура Мустафаоглу. Про це інформує Нацполіція Полтавської області.





За повідомленням бабусі, яка звернулася до правоохоронців сьогодні, 26 червня, близько 13.30 хлопчик поїхав разом з батьком на авто Toyota Yaris (д.н.з. АА 5114 ХК) білого кольору. Тепер чоловік, який є громадянином іншої держави, на зв'язок не виходить.





На розшук дитини орієнтовані всі наряди поліції. Ювенальні інспектори збирають інформацію та реалізують план невідкладних дій.





Якщо ви маєте інформацію, що допоможе пришвидшити розшук зниклого хлопчика, повідомте її за номерами: