«Клуб, який був на межі зникнення так красиво увірвався»: враження від сенсаційного матчу «Кременя»

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 507

Вчорашня перемога «Кременя» стала однією з сенсацій першого туру в рестарті чемпіонату.









Нападник «Кременя» Дмитро Сула став автором першого голу кременчуцької команди після рестарту чемпіонату. Футболіст розповів, що отримував мало ігрової практики в «Інгульці», поспілкувавшись з керівництвом вирішив підсилити «Кремінь». Після перемоги у матчі з «Минаєм» Дмитро поділився своїми враженнями.





- Враження від матчу позитивні. Від нас ніхто не очікував. Ми виходили як аутсайдери. Ми весь тиждень коли можна було тренуватися - працювали й хлопці вірили на тренуваннях, що можна перемогти. Ми вийшли на поле й довели, на полі не програли й була рівна гра з командою, яка претендує на підвищенні в класі. Я дуже радий за команду, за себе й клуб, який був на межі зникнення й настільки красиво увірвалися. Дуже радий.









Після гри футболісти «Кременя» по-особливому привітали Дмитра у роздягальні.









«При зриві й перехваті ми повинні були розвивати флангові атаки»





Головний тренер «Кременя» Сергій Свистун

- Нервова гра. Сьогодні нам було дуже важко, команда зібралася за тиждень до гри. У цьому складі ми не провели жодної контрольної гри - «грали з листа». Єдине, що у команди був настрой. Можна десь помилися, допустити помилку, але не поступитися у боротьбі, це було основне. До гри проаналізували матч «Минаю» й виділили, що крайні півзахисники підіймаються вгору й залишають зони, при зриві й перехваті ми повинні були розвивати флангові атаки. Так воно й вийшло. Зробили планові заміни й добилися результату. Плюс ще везіння зіграло. «Минай» - хороша команда. Недаремно вони посідають третє місце в турнірній таблиці. На сьогодні виграли ми.

- Чи відчувається, що грали без вболівальників?

- Цей фактор завжди «сказується». Коли вболівальники й трибуни підтримують , це само собою... Головне у хлопців залишився те налаштування, й вони зробили те, що ми просили.

- Команда майже на 90% оновлена, чи встигли гравці між собою зігратися, якщо порівнювати перший та другий тайм?

- Оновлена майже на 100%...Не можу сказати, що зігралися, відчувати стали краще у другому таймі. Плюс втомилася команда суперників, може для них це поле незвичне, на цьому полі ноги швидко «сідають», тому в покритті була наша перевага. Ми встигали й повернутися й строго зіграти й закрити всі вільні зони й не давали вільно завдавати удар.

- Чи будете ще підсилюватися?

- Є розмови, але поки не буду оголошувати. Плануємо взяти кількох гравців.

















В.о. головного тренера «Минай» Василь Кобін





- Ми програли... настрою немає, але будемо рухатися далі.





- Чи відновилася команда після кубкової гри з «Динамо»?



- Ми відновилися, але штучне поле дало про себе знати: м'яч, відскок... Розумієте нам необхідно обігрувати, набирати очки, а на такому полі звісно краще оборонятися. Команда Кремінь оборонялася й створювала контратаки, а ми не реалізували свої моменти. Думаю поле... якби була трава, м'яч би швидко ходив... ми не тренуємося на штучних полях. Думаю поле далося в знаки.

- В чому робили ставу в матчі з Кременем?

- Ставка була грати у футбол та створювати моменти, пресингувати та накривати.



