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Кременчук, Культура, Топ-новость, Коронавірус / Карантин

Радість кіноманів: з 2 липня в Україні відкриватимуться кінотеатри

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 386 Коментарів: 1

 

Щоправда, існує проблема з прем'єрами – нові фільми через пандемію коронавірусу виходять не так часто, як раніше

З 2 липня в Україні відкриватимуться кінотеатри. Про це заявив 25 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час позачергового засідання Уряду.


Кабмін підтримав ініціативу МОЗ і вніс зміни до постанови №392 від 20 травня 2020 року, якою регламентується карантин. Кінотеатрам дозволять працювати, але з наповненістю залів не більше 50 відсотків.


Українські кінопрокатники вже почали інформувати щодо фільмів, які покажуть в Україні з 2 липня. Щоправда, існує проблема з прем'єрами – нові фільми через пандемію коронавірусу виходять не так часто, як раніше, багато світових студій відкладають релізи.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: thepage.ua
Теги: кинотеатр карантин фильмы кино
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

195
Всеволод:
Сьогодні, 21:08

Звук шелеста пакета сухарей и открытия пива с коментариями в процессе.


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