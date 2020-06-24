Радість кіноманів: з 2 липня в Україні відкриватимуться кінотеатри

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Щоправда, існує проблема з прем'єрами – нові фільми через пандемію коронавірусу виходять не так часто, як раніше

З 2 липня в Україні відкриватимуться кінотеатри. Про це заявив 25 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час позачергового засідання Уряду.





Кабмін підтримав ініціативу МОЗ і вніс зміни до постанови №392 від 20 травня 2020 року, якою регламентується карантин. Кінотеатрам дозволять працювати, але з наповненістю залів не більше 50 відсотків.





Українські кінопрокатники вже почали інформувати щодо фільмів, які покажуть в Україні з 2 липня. Щоправда, існує проблема з прем'єрами – нові фільми через пандемію коронавірусу виходять не так часто, як раніше, багато світових студій відкладають релізи.