Новий антирекорд: за добу в Україні зафіксували 940 випадків COVID-19
Сьогодні, 11:33
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Станом на 24 червня в Україні налічують 39 014 лабораторно підтверджених випадків цієї хвороби
За останню добу в Україні встановлений черговий антирекорд – зафіксували 940 випадків коронавірусної хвороби. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 24 червня в Україні налічують 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. Всього провели 594 602 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1723 випадки;
- Волинська область — 1955 випадків;
- Дніпропетровська область — 1060 випадків;
- Донецька область — 376 випадків;
- Житомирська область — 1304 випадки;
- Закарпатська область — 2369 випадків;
- Запорізька область — 559 випадків;
- Івано-Франківська область — 2124 випадки;
- Кіровоградська область — 634 випадки;
- м. Київ — 4528 випадків;
- Київська область — 2332 випадки;
- Львівська область — 4423 випадки;
- Луганська область — 75 випадків;
- Миколаївська область — 368 випадків;
- Одеська область — 1370 випадків;
- Полтавська область — 300 випадків;
- Рівненська область — 3164 випадки;
- Сумська область — 272 випадки;
- Тернопільська область — 1786 випадків;
- Харківська область — 1891 випадок;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 627 випадків;
- Чернівецька область — 4478 випадків;
- Черкаська область — 614 випадків;
- Чернігівська область — 494 випадки.