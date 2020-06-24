Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 24.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна39014
Кременчук114
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Україна20554
Кременчук3
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Новий антирекорд: за добу в Україні зафіксували 940 випадків COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 158

 

Станом на 24 червня в Україні налічують 39 014 лабораторно підтверджених випадків цієї хвороби

За останню добу в Україні встановлений черговий антирекорд – зафіксували 940 випадків коронавірусної хвороби. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 24 червня в Україні налічують 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. Всього провели 594 602 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1723 випадки;
  • Волинська область — 1955 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1060 випадків;
  • Донецька область — 376 випадків;
  • Житомирська область — 1304 випадки;
  • Закарпатська область — 2369 випадків;
  • Запорізька область — 559 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2124 випадки;
  • Кіровоградська область — 634 випадки;
  • м. Київ — 4528 випадків;
  • Київська область — 2332 випадки;
  • Львівська область — 4423 випадки;
  • Луганська область — 75 випадків;
  • Миколаївська область — 368 випадків;
  • Одеська область — 1370 випадків;
  • Полтавська область — 300 випадків;
  • Рівненська область — 3164 випадки;
  • Сумська область — 272 випадки;
  • Тернопільська область — 1786 випадків;
  • Харківська область — 1891 випадок;
  • Херсонська область — 188 випадків;
  • Хмельницька область — 627 випадків;
  • Чернівецька область — 4478 випадків;
  • Черкаська область — 614 випадків;
  • Чернігівська область — 494 випадки.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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