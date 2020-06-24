Новий антирекорд: за добу в Україні зафіксували 940 випадків COVID-19

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Станом на 24 червня в Україні налічують 39 014 лабораторно підтверджених випадків цієї хвороби

За останню добу в Україні встановлений черговий антирекорд – зафіксували 940 випадків коронавірусної хвороби. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 24 червня в Україні налічують 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. Всього провели 594 602 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: