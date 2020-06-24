В 600 гривень маршрутник оцінив нескладання карантинного протоколу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 529 Коментарів: 2

Сьогодні, 24 червня, під час патрулювання вулиці Небесної Сотні копи виявили маршрутку, водій якої порушив вимоги карантину. Мова йде про перевезення удвічі більшої кількості пасажирів, ніж це передбачено технічною характеристикою транспорту. Про це стало відомо від патрульної поліції.





Під час перевірки документів водій почав пропонувати неправомірну вигоду у розмірі 600 гривень, аби на нього не складали адміністративні матеріали. Попри всі подальші попередження про кримінальну відповідальність, керманич стояв на своєму.





Патрульні викликали на місце події слідчих та склали адміністративний матеріал за ст. 44-3 (порушення правил карантину) КУпАП.