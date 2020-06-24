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Надзвичайні новини, Коронавірус / Карантин

В 600 гривень маршрутник оцінив нескладання карантинного протоколу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 529 Коментарів: 2

 

Водій громадського транспорту пропонував патрульним хабар

Сьогодні, 24 червня, під час патрулювання вулиці Небесної Сотні копи виявили маршрутку, водій якої порушив вимоги карантину. Мова йде про перевезення удвічі більшої кількості пасажирів, ніж це передбачено технічною характеристикою транспорту. Про це стало відомо від патрульної поліції.


Під час перевірки документів водій почав пропонувати неправомірну вигоду у розмірі 600 гривень, аби на нього не складали адміністративні матеріали. Попри всі подальші попередження про кримінальну відповідальність, керманич стояв на своєму.


Патрульні викликали на місце події слідчих та склали адміністративний матеріал за ст. 44-3 (порушення правил карантину) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар карантин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

155
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:15

С одной стороны да, карантин. Но, с другой, есть какая-то минимальная заполняемость, ниже которой дешевле стоять в гараже. Цену за проезд то ведь не подняли?


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кремень:
Сьогодні, 12:53

Цитата: Kremen.Club

С одной стороны да, карантин. Но, с другой, есть какая-то минимальная заполняемость, ниже которой дешевле стоять в гараже. Цену за проезд то ведь не подняли?

Кого вы жалеете?Маршрутчиков которые были подняли проезд с 4 до 5 гривень мотивируя тем (при подаче документов в Антимонопольный комитет в Киев),что якобы у нас стоимость газа в Кременчуге 16 грн.,когда он на заправках был 11)И утвердили!И так постоянно.Подымите документы и почитайте.Когда  ( при рассмотрении)директора одного из предприятий -перевозчика ,спросили сколько с этих 5 грн идет лично водителю,он сказал,что не намерен это разглашать!


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