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Кременчук, Шукаю господаря

Тушканчик з милим поглядом шукає родину

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 955

 

Забрати хвостик можна у Спецсервісі

Добру сім'ю шукають для собаки на прізьвисько Тушканчик. Милий чоторилапий друг чекає у команальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук». Про це повідомила керівник служби відлову та утримання Марина Кожушко на своїй сторінці в фейсбуці. 


- Ось такі - добрі, ручні, милі й беззахисні... Їх хочеться погладити, обійняти і привести в свій будинок. Вони довірливо дивляться, намагаються лизнути простягнуту руку і мовчазно просять: «Візьми мене в своє життя, щоб не залишив!», - написала Марина. 


Якщо хочете, щоб Тушканчик став частиною вашої родини, телефонуйте. 


КП «Спецсервіс-Кременчук» вул. Горького, 48/75
067-203-21-97 – черговий телефон, Спецсервіс
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Спецсервис-Кременчуг животные собаки

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