Тушканчик з милим поглядом шукає родину

Забрати хвостик можна у Спецсервісі
Добру сім'ю шукають для собаки на прізьвисько Тушканчик. Милий чоторилапий друг чекає у команальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук». Про це повідомила керівник служби відлову та утримання Марина Кожушко на своїй сторінці в фейсбуці.
- Ось такі - добрі, ручні, милі й беззахисні... Їх хочеться погладити, обійняти і привести в свій будинок. Вони довірливо дивляться, намагаються лизнути простягнуту руку і мовчазно просять: «Візьми мене в своє життя, щоб не залишив!», - написала Марина.
Якщо хочете, щоб Тушканчик став частиною вашої родини, телефонуйте.
КП «Спецсервіс-Кременчук» вул. Горького, 48/75
067-203-21-97 – черговий телефон, Спецсервіс