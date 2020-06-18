Тушканчик з милим поглядом шукає родину

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 955

Добру сім'ю шукають для собаки на прізьвисько Тушканчик. Милий чоторилапий друг чекає у команальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук». Про це повідомила керівник служби відлову та утримання Марина Кожушко на своїй сторінці в фейсбуці.





- Ось такі - добрі, ручні, милі й беззахисні... Їх хочеться погладити, обійняти і привести в свій будинок. Вони довірливо дивляться, намагаються лизнути простягнуту руку і мовчазно просять: «Візьми мене в своє життя, щоб не залишив!», - написала Марина.





Якщо хочете, щоб Тушканчик став частиною вашої родини, телефонуйте.



