Три роки іспитового терміну отримала кременчужанка, яка вирвала з рук жінки майже п'ять тисяч гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 749

11 червня Крюківський районний суд виніс вирок у справі щодо пограбування, що сталося 10 лютого цього року. Близько 1.30 обвинувачена та потерпіла перебували біля магазину «Герда» за адресою вулиця Шевченка, 25. Грабіжниця вирвала з рук жінки 2400 гривень та 100 доларів, потім втекла.





Обвинувачена свою вину визнала повністю. Жінка сказала, що думка про пограбування виникла раптово, коли побачила гроші в руках потерпілої. Гроші витратила на пригощання своїх друзів. Раніше із потерпілою знайома не була.





Щиро розкаялася. Змінила своє життя, а тому припинила спілкування з людьми, які негативно впливали на її поведінку. Змінила місце проживання, влаштувалася на роботу та відшкодувала потерпілій шкоду. Попросила вибачення у потерпілої.





Потерпіла розповіла, що заходила до бару випити кави, тримала у руках гроші. Обвинувачена раптово вихопила їх з рук та зникла.

Гроші потерпілій повернули. Жінка просила не позбавляти обвинувачену волі.





Суд визнав раніше судиму жінку винною у порушенні ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). 4 роки 6 місяців позбавлення волі замінили іспитовим терміном на три роки.





Вирок може бути оскаржений.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.