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Три роки іспитового терміну отримала кременчужанка, яка вирвала з рук жінки майже п'ять тисяч гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 749

Чужі гроші грабіжниця витратила на пригощання для друзів

11 червня Крюківський районний суд виніс вирок у справі щодо пограбування, що сталося 10 лютого цього року. Близько 1.30 обвинувачена та потерпіла перебували біля магазину «Герда» за адресою вулиця Шевченка, 25. Грабіжниця вирвала з рук жінки 2400 гривень та 100 доларів, потім втекла.


Обвинувачена свою вину визнала повністю. Жінка сказала, що думка про пограбування виникла раптово, коли побачила гроші в руках потерпілої. Гроші витратила на пригощання своїх друзів. Раніше із потерпілою знайома не була.


Щиро розкаялася. Змінила своє життя, а тому припинила спілкування з людьми, які негативно впливали на її поведінку. Змінила місце проживання, влаштувалася на роботу та відшкодувала потерпілій шкоду. Попросила вибачення у потерпілої.


Потерпіла розповіла, що заходила до бару випити кави, тримала у руках гроші. Обвинувачена раптово вихопила їх з рук та зникла.

Гроші потерпілій повернули. Жінка просила не позбавляти обвинувачену волі.


Суд визнав раніше судиму жінку винною у порушенні ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). 4 роки 6 місяців позбавлення волі замінили іспитовим терміном на три роки.


Вирок може бути оскаржений.


З текстом вироку можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: грабеж пограбування

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