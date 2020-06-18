Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.06.2020 11:00
Підтверджені:
Україна34063
Кременчук111
Хворі:
Україна17650
Кременчук1
Одужало:
Україна15447
Кременчук106
Померло:
Україна966
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Черговий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 829 нових випадків

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 477 Коментарів: 1

 

Кількість хворих перевищила відмітку в 34 тисячі

Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки COVID-19. Перемогли хворобу 15 447 людей, 966 осіб померло. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків, - інформує Центр громадського здоров'я України.


Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3445 медпрацівників.


Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);
  • Волинська обл. — 1610 (526 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);
  • Донецька обл. — 349 (140 одужали);
  • Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);
  • Запорізька обл. — 541 (375 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);
  • м. Київ — 4084 (1286 одужали);
  • Київська обл. — 2119 (941 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);
  • Луганська обл. — 68 (42 одужали);
  • Львівська обл. — 3398 (661 одужали);
  • Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);
  • Одеська обл. — 1188 (481 одужали);
  • Полтавська обл. — 287 (260 одужали);
  • Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);
  • Сумська обл. — 236 (169 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);
  • Харківська обл. — 1707 (786 одужали);
  • Херсонська обл. — 184 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);
  • Черкаська обл. — 568 (374 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);
  • Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Коментарі: 1

343
Кавоман:
Сьогодні, 10:36

А де ж той зелений велосипедист з булавой? Може нашкребе трохи сміливості, вилізе зі свого схрону та скаже щось важливе нації про юшку, стріли, каву? Тьху...


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