Черговий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 829 нових випадків

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 477 Коментарів: 1

Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки COVID-19. Перемогли хворобу 15 447 людей, 966 осіб померло. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків, - інформує Центр громадського здоров'я України.





Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3445 медпрацівників.





Загалом випадки підтверджено: