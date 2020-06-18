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Кременчук, Полтавщина

У селі під Полтавою з'явився радар, який посміхається дисциплінованим водіям

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 234 Коментарів: 1

 

Табло світиться зеленим, якщо водій їде з дозволеною швидкістю

У Полтавській області, у селі Мачухи, встановили інтерактивний радар. За інформацією Агенства місцевих доріг Полтавської області, це інформаційне табло для вимірювання швидкості в населеному пункті.


«Якщо автомобіль рухається за правилами - табло показує швидкість зеленим кольором і з‘являється смайлик. Якщо перевищує - відповідно червоним. Тобто ідея в тому, щоб додатково звертати увагу водіїв на допустиму швидкість у населених пунктах. Це більше про відповідальність та самодисципліну водіїв», - сказав Олексій Басан, директор ДП «Агентство місцевих доріг».


Інтерактивний радар працює на сонячних батареях. Дистанція вимірювання - до 200 метрів. Розрахований на температурний режим від -30 до +70 градусів.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: amd.pl.ua
Теги: радар скорость

Коментарі: 1

1 453
ankrem:
Сьогодні, 09:25

А как бы "додатково звернуть" увагу, что нехер трассы через села делать ?


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