У селі під Полтавою з'явився радар, який посміхається дисциплінованим водіям

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 234 Коментарів: 1

У Полтавській області, у селі Мачухи, встановили інтерактивний радар. За інформацією Агенства місцевих доріг Полтавської області, це інформаційне табло для вимірювання швидкості в населеному пункті.





«Якщо автомобіль рухається за правилами - табло показує швидкість зеленим кольором і з‘являється смайлик. Якщо перевищує - відповідно червоним. Тобто ідея в тому, щоб додатково звертати увагу водіїв на допустиму швидкість у населених пунктах. Це більше про відповідальність та самодисципліну водіїв», - сказав Олексій Басан, директор ДП «Агентство місцевих доріг».





Інтерактивний радар працює на сонячних батареях. Дистанція вимірювання - до 200 метрів. Розрахований на температурний режим від -30 до +70 градусів.