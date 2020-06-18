До лікарні з отруєнням потрапили працівники Кременчуцького колісного заводу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 826 Коментарів: 1

Попередньою причиною отруєння була їжа в їдальні заводу

Впродовж 17 червня до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт, харчова токсична інфекція» доставили сімох працівників ПрАТ «Кременчуцький колісний завод». Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





За попередніми даними робітники отруїлися їжею в їдальні заводу. Стан здоров’я потерпілих – середньої тяжкості. За фактом отруєння проводиться розслідування.