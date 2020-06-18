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Надзвичайні новини

До лікарні з отруєнням потрапили працівники Кременчуцького колісного заводу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 826 Коментарів: 1

Попередньою причиною отруєння була їжа в їдальні заводу

Впродовж 17 червня до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт, харчова токсична інфекція» доставили сімох працівників ПрАТ «Кременчуцький колісний завод». Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


За попередніми даними робітники отруїлися їжею в їдальні заводу. Стан здоров’я потерпілих – середньої тяжкості. За фактом отруєння проводиться розслідування.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: отравление отруєння

Коментарі: 1

175
Bombey:
Сьогодні, 10:12

На днях в Инстаграме хвалили как там хорошо.


1 0

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