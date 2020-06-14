Без бою «Кремінь-АТО» в рідних стінах завоював три очки

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 426













Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 14 червня, футболісти-ветерани російсько-української війни «Кремінь-АТО» мав провести другий матч в рамках Кубку Героїв АТО 2020 в дивізіоні Схід. Кременчужани на стадіоні «Кремінь-Арена» приймали «Центр НГУ» з Дніпра. На жаль, суперники не змоги зібрати команду, тому не приїхали до Кременчука. Таким чином нацгвардійцям з Дніпра зарахують технічну поразку, а «Кремінь-АТО» до свого активу додасть три очки.

Попри те, що команда суперників не змогла приїхати до нашого міста, хлопці зіграли між собою двосторонню гру 5 на 5.









Після двох матчів у «Кремінь-АТО» 4 очки й наступні дві гри кременчужани зіграють на виїзді у Харкові.



