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На Молодіжному потонув 25-річний хлопець

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 3 983

 

Хлопець відпочивав разом з родиною

14 травня на Молодіжному на пляжі біля кафе «Кордон» потонув 25-річний хлопець. На річці він відпочивав разом з родиною.


При огляді слідів насильницької смерті не виявлено. На місці працює слідчо-оперативна группа.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: утонул Молодіжний
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