На Молодіжному потонув 25-річний хлопець

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14 травня на Молодіжному на пляжі біля кафе «Кордон» потонув 25-річний хлопець. На річці він відпочивав разом з родиною.





При огляді слідів насильницької смерті не виявлено. На місці працює слідчо-оперативна группа.



